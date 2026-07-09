Европе не стоит поддаваться на ядерный шантаж РФ, как это уже сделала Украина, - The Hill

Россия пугает западные страны ядерной катастрофой, чтобы заставить отступить в Украине.

При отсутствии успехов оккупационной армии в войне против Украины российский диктатор Владимир Путин снова начал поднимать вопрос о применении ядерного оружия. В частности, в мае российской Миноборны объявило о поставках ядерных боеприпасов на полевые склады в Беларуси в рамках военных учений.

Как пишет The Hill, сообщения об этом направлены как Украине, так и странам НАТО. Издание привело слова Дэниела Солсбери из Международного института стратегических исследований о том, что "Россия заинтересована в манипулировании ядерными рисками для усиления давления на западные столицы".

Институт изучил инциденты, связанные с активностью российских беспилотников и ядерными объектами в Европе. Аналитики пришли ко мнению, что за после увеличения активности РФ начала действовать по всей Европе.

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"Цели Кремля вызывают беспокойство. Считается, что Россия использует свой теневой торговый флот для слежки за важными базами НАТО в Соединенном Королевстве, включая базы ВВС Фелтвелл, Фэрфорд и Милденхолл", - говорится в статье, отмечая, что в Милденхолле расположены самолеты ВВС США, носители ядерных гравитационных бомб воздушного базирования.

Российская ядерная психологическая операция также нацелена на европейские атомные электростанции. В ноябре 2025 года над атомной электростанцией Доэль в Бельгии были замечены три беспилотника.

"Главная цель Москвы – заставить Запад отступить в Украине, создавая страх перед тем, что Россия может спровоцировать радиационную катастрофу где-нибудь в Европе. По сути, Путин использует ядерный страх в качестве оружия посредством гибридной войны", - пишут авторы.

Они пишут, что этот же подход Россия использовала, когда превратила оккупированную Запорожскую АЭС в военную базу. При этом Россия обвиняла Украину в якобы обстрелах станции и создании угроз для Европы. Но Европе угрожала не Украина:

Украина тогда не поддалась на это, и Европа не должна поддаться на это сейчас. Путин проигрывает войну и теперь вынужден использовать угрозы ядерного оружия. Однако он знает, что ядерное оружие не является жизнеспособным или выигрышным вариантом. И продолжает поднимать призрак ядерной войны только потому, что знает, с военной точки зрения, что у него больше нет вариантов для ведения обычной войны.

Поэтому, считают авторы, "ядерный блеф" РФ будет усиливаться. Но этот блеф необходимо разоблачить. Ведь у Путина, пишут авторы статьи, кроме этого остался только вариант позвонить президенту США с предложением мира.

Варианты для Путина - последние новости

Напомним, что украинская кампания ударов по территории РФ усилила ощущение, что ход войны изменился. Однако есть ожидание эскалации, поскольку РФ не готова смириться с поражением. Для повышения ставок остается четыре пути. Первый – это продолжение военных действий. Второй – применение ядерного оружия. Третий – прямое нападение на НАТО. А четвертый – так называемая "гибридная война".

При этом открытая или гибридная война с НАТО могла бы помочь Путина замаскировать поражение Украине, поскольку он мог бы говорить о том, что против него воюет вся Европа. В блжайшее время, пишут аналитики, Путину предстоит принять решение: усиливать эскалацию в отношении Украины или союзников из числа стран НАТО. Альтернативным вариантом называют реальные мирные переговоры.

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