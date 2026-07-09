Россия остановила работу Саратовского НПЗ после удара дронов, – Reuters

В этом году Саратовский НПЗ останавливался уже дважды.

Саратовский нефтеперерабатывающий завод в России приостановил переработку нефти после повреждений, нанесенных в результате атаки беспилотника в среду. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Издание отмечает, что вчера губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в результате удара дронов по региону один человек погиб, несколько других получили ранения. Он также заявил о повреждении "гражданских промышленных объектов", не уточнив, о чём идёт речь. Тогда же Генштаб ВСУ сообщил о попадании по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу.

Источники Reuters утверждают, что дроны поразили установку первичной переработки КДУ-6 мощностью 20 000 метрических тонн в сутки. Это единственная такая установка на этом НПЗ.

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Журналисты также обратили внимание, что Саратовский нефтеперерабатывающий завод приостановил продажу нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарной бирже.

Как отмечает Reuters, завод уже приостанавливал работу после атак дронов в марте и мае.

Мощность Саратовского НПЗ составляет около 5,8 миллиона тонн нефти, или 2,2% от общего объема переработки нефти в России.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, Украина изменила военную стратегию, делая ставку не на масштабные наступления, а на системное ослабление военного и экономического потенциала России. Киев активно наносит удары по энергетической инфраструктуре, логистическим маршрутам и оборонным предприятиям РФ, в частности в Крыму, чтобы сократить доходы Москвы и затруднить снабжение армии.

В этом году значительно возросло количество ударов по нефтеперерабатывающим заводам и топливным хранилищам, что уже привело к дефициту топлива в России. Стратегия предусматривает использование новых дронов и ракет для нанесения ударов в глубину, а ее цель – лишить российские войска способности эффективно вести боевые действия, удерживая оборону Украины с меньшими потерями.

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