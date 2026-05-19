Был готов спасать: в Помпеях нашли врача, который погиб во время извержения Везувия

Предполагается, что человек с "медицинским набором" в руках мог оказывать помощь пострадавшим.

Археологи предполагают, что одна из жертв извержения Везувия, произошедшего в 79 году нашей эры в древнеримском городе Помпеях, могла быть врачом, пишет The Independent. К такому выводу исследователи пришли после изучения предметов, найденных рядом с человеческими останками.

Отмечается, что Помпеи - одно из самых известных археологических мест в мире - были уничтожены и погребены под слоем пепла после извержения вулкана Везувий в 79 году нашей эры. В течение суток после катастрофы большинство жителей города погибли от удушья из-за токсичного пепла и термического шока.

В новом исследовании археологи сообщили о небольшом футляре, найденном среди останков 13 человек, которые пытались укрыться в винограднике в районе, позже получившем название "Сад беглецов".

Внутри обнаружили: маленький ящик из органического материала с металлическими элементами; тканевый мешочек с бронзовыми и серебряными монетами; предметы, похожие на медицинские инструменты.

Также археологи нашли каменную плиту, которую в античные времена использовали для приготовления медицинских или косметических смесей, а также небольшие металлические инструменты, которые могли быть хирургическими.

Ученые считают, что мужчина, рядом с которым нашли набор, был medicus - так в Древнем Риме называли врача. Археолог Помпеев Габриэль Цухтригель предположил, что мужчина пытался спасти свои инструменты, чтобы начать новую жизнь в другом месте или помогать людям даже во время бегства.

"Этот мужчина взял с собой свои инструменты, чтобы быть готовым возобновить жизнь где-то еще благодаря своей профессии, но, возможно, также и для того, чтобы помогать другим", - отметил археолог.

Он также добавил, что это открытие посвящают всем медикам, которые и сегодня работают с высоким чувством ответственности перед обществом.

Новые технологии помогли исследованию

Исследователи смогли изучить содержимое футляра без повреждения артефакта благодаря современным методам диагностики - в частности, КТ-сканированию и технологиям искусственного интеллекта.

По словам Цухтригеля, даже две тысячи лет назад были люди, которые оставались преданными своей профессии до последнего момента.

Ученые отмечают, что это открытие открывает новые возможности для исследования древних артефактов и в очередной раз подтверждает: Помпеи остаются уникальным архивом человеческих историй, многие из которых еще ждут своего раскрытия.

Извержение Везувия - другие исследования

Напомним, исследователи впервые применили искусственный интеллект, чтобы в цифровом формате воссоздать лицо мужчины, погибшего во время извержения вулкана Везувий, уничтожившего древнеримский город Помпеи в 79 году нашей эры.

Изображение воспроизводит мужчину, который во время катастрофы пытался бежать из города в направлении побережья. Иллюстрация, созданная ИИ, показывает мужчину, бегущего по дороге, покрытой обломками, держа над головой большую миску в качестве импровизированного щита.

