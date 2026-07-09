Зеленский рассказал об украинских дронах, которые уже тестируют в США

По его словам, в этом вопросе наблюдается положительный прогресс.

Пока что Drone Deal ("дроновое соглашение") между Украиной и США не подписано, но подписаны некоторые другие документы, чтобы американская сторона могла получить различные виды оружия для испытаний. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

"Я считаю, что наблюдается положительный прогресс. Drone Deal между Украиной и Америкой пока не подписана, но есть некоторые документы, которые уже подписаны. Это сделано для того, чтобы американская сторона могла получить от Украины различные виды оружия, в которых она заинтересована для испытаний", - заявил он.

По его словам, США уже получают их от Украины.

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"Это и воздушные дроны, и морские дроны, и другие технологические разработки. Уже после этого мы перейдем к следующему этапу - к Drone Deal. Но то, что сейчас проходят испытания и мы получаем очень положительный отклик - это факт", - добавил Зеленский.

Drone Deal между Украиной и США

Вчера Зеленский сообщил о прогрессе в подготовке соглашения о дронах с США.

"Я очень рад, что наши стороны начали работать над Drone Deal. Это очень хорошее начало. И я надеюсь обсудить с вами некоторые важные детали", - сказал он во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО в Анкаре.

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