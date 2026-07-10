Как долго служат солнечные панели и что будет, когда срок истечет: объяснение эксперта

Срок службы зависит не только от типа панели, но и от того, как за ней ухаживают.

Солнечная энергетика переживает глобальный бум, несмотря на то, что эра государственных субсидий для этой технологии подошла к концу. И хотя солнечные электростанции по-прежнему не дешевы, их длительный срок службы называют одним из ключевых преимуществ. Но сколько же на самом деле служат солнечные панели?

Как пишет издание BGR, данные Агентства по охране окружающей среды США (EPA) и результаты исследований в сфере фотоэлектрических систем свидетельствуют о том, что окупаемость первоначальных инвестиций в солнечные панели занимает годы. Но именно длительный срок эксплуатации гарантирует окупаемость системы в долгосрочной перспективе.

"При надлежащем уходе качественный комплект солнечных панелей имеет полезный срок службы 25 лет или более", – пишет издание.

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Долговечность оборудования в значительной степени зависит от типа панелей. Кремниевые монокристаллические и поликристаллические модели способны прослужить более 25 лет, тогда как тонкопленочные панели обычно эксплуатируются от 10 до 20 лет, хотя современные технологии постепенно улучшают и этот показатель.

Издание также обращает внимание на то, что солнечные панели не перестают работать внезапно по истечении расчетного срока службы. Вместо этого их производительность постепенно снижается из-за естественной деградации материалов. Именно поэтому понятие "полезный срок службы" означает период, когда система остается максимально эффективной и экономически целесообразной. После этого обновление оборудования может оказаться более выгодным, хотя панели и в дальнейшем способны вырабатывать электроэнергию.

Как рассказывает автор, исследователи Национальной лаборатории Скалистых гор (NLR), ранее известной как Национальная лаборатория возобновляемой энергетики (NREL), проанализировали большое количество фотоэлектрических систем в США. Они установили, что средний уровень потери производительности составляет около 0,75% в год, а в регионах с более жарким климатом этот показатель может быть примерно в два раза выше. Это означает, что примерно через 30 лет эффективность большинства панелей опускается ниже 80%, хотя более качественные модели при благоприятных условиях могут терять лишь около 0,3% производительности ежегодно.

Однако всё это при условии правильного ухода за оборудованием. Эксперты советуют очищать солнечные панели 2–4 раза в год, в зависимости от количества пыли, листьев, пыльцы и особенностей установки. При этом эту процедуру следует проводить максимально осторожно, чтобы не повредить оборудование.

"Солнечные панели в целом достаточно просты в обслуживании, но это не означает, что вы должны пренебрегать ими или игнорировать их, особенно если вы хотите, чтобы они работали с максимальной эффективностью", – отмечает автор публикации.

Солнечная энергетика: последние новости

Как писал УНИАН, швейцарский стартап Sun-Ways предложил инновационное решение проблемы площади для солнечных электростанций – монтаж панелей между железнодорожными путями. Система уже обеспечивает питание железнодорожной инфраструктуры и электросети.

Также мы рассказывали, что в Австралии, которая сталкивается с острой проблемой нехватки воды, начали использовать плавучие солнечные панели на плотинах и водохранилищах. Они одновременно генерируют возобновляемую энергию и уменьшают испарение воды, которое ежегодно достигает 1 400 гигалитров.

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