Россияне отбирают у людей последнюю еду: WP узнал, что происходит в оккупированных Олешках

В городе назревает гуманитарная катастрофа, утверждают журналисты.

В оккупированном городе Олешки на левом берегу Херсонской области гуманитарная ситуация стремительно ухудшается. В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС, постоянных обстрелов и изоляции города его жители оказались на грани выживания. Как пишет The Washington Post, из-за заминированных дорог, атак российских дронов и отсутствия гуманитарных коридоров в городе фактически начался голод.

В издании напомнили, что украинский город Олешки оказался отрезанным от Херсона после того, как россияне взорвали Антоновский мост через Днепр во время украинского контрнаступления в 2022 году. В июне 2023 года они затопили Олешки, разрушив дамбу Каховской ГЭС. Сейчас же все дороги к городу заминированы и находятся под контролем российских беспилотников, поэтому доставить туда продукты практически невозможно. В связи с этим городу грозит голод.

Автор статьи, журналистка Анна Гусарская, пишет, что о нынешней ситуации в Олешках в прошлом месяце в Одессе ей рассказала американская журналистка Зарина Забриска, которая сейчас живет в Херсоне.

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"Я попыталась связаться по телефону с людьми, которые до сих пор остаются в городе. Это оказалось практически невозможно. Наземного интернета уже нет, мобильная связь работает нестабильно: российские SIM-карты находятся под контролем оккупантов, а украинские почти не ловят сигнал", – пишет автор.

По её словам, ей удалось связаться с женщиной, контакт которой у неё был в Telegram, но та уже успела уехать. Впрочем, собеседница сообщила, что те, кто остался, тайком поднимаются на верхние этажи сильно поврежденных домов, чтобы поймать слабый сигнал из Херсона на другом берегу реки. Делают это очень осторожно, ведь россияне могут конфисковать телефон или даже сделать что-то ещё хуже. Друзья с подконтрольной Украине территории пополняли ей счёт украинской SIM-карты, а заряжать телефон она могла только от нескольких солнечных панелей, установленных в городе.

Россияне крадут еду у людей

"Россияне не только не обеспечивают жителей оккупированного города продуктами, хотя это входит в их обязанности согласно Женевским конвенциям. Они ещё и воруют продукты, которые жители Олешек спрятали в заброшенных подвалах или купили за огромные деньги в тех немногих магазинах, которые ещё работают", – говорится в статье.

Бывшая полицейская из Олешек Ксения Архипова во время встречи во Львове рассказала журналистке, что за последние четыре месяца в город не поступило ни одной гуманитарной помощи. 2 июня колонна из четырёх автомобилей, везшая продукты в Олешки, подорвалась на мине. По словам Архиповой, один водитель сгорел заживо, другой находится в реанимации, а третьего эвакуировали на обычной тачке. Ему предстоит ампутация ноги, ведь скорая помощь не смогла до него добраться.

"В Украине слово "Голодомор" означает искусственный голод, унесший жизни миллионов украинцев после попыток советской власти навязать коллективизацию. Сегодня примерно 1700 человек, которые еще остаются в Олешках (до полномасштабной войны там проживало около 24 тысяч человек), а также около 5300 жителей соседних населенных пунктов на левом берегу Днепра пытаются пережить этот современный Голодомор. Они живут без электричества, воды, газа и отопления", – пишет автор.

По её словам, люди добывают воду из колодцев, собирают старые деревянные оконные рамы и двери для разжигания огня, используют в качестве дров деревья, повреждённые обстрелами.

"На фотографиях, которые показала мне Архипова, видно, что большинство оставшихся – пожилые и больные люди. Многие передвигаются на инвалидных колясках или прикованы к постели, поэтому самостоятельно искать воду или дрова они не могут", – подчеркнула журналистка.

Эвакуация крайне сложна

Эвакуация из Олешек чрезвычайно сложна. Вика, которой удалось уехать вместе с матерью, маленькой дочерью и тремя младшими братьями и сестрами, рассказала, что преодолела более 6400 километров через Россию, чтобы попасть в Эстонию, затем через Латвию, Литву, Польшу и только после этого вернуться на подконтрольную Украине территорию. По её словам, путь из Нью-Йорка в соседний Нью-Джерси через Майами был бы короче.

Вика считает себя счастливой. Ей удалось спастись вместе с большей частью семьи, хотя российские военные на блокпосту, проверяя её телефон, обнаружили, что её брат несколькими месяцами ранее погиб, сражаясь за Украину на Донбассе. Она попросила не называть её фамилию, ведь часть родственников до сих пор находится на оккупированной территории, и она боится за их безопасность.

Архипова сообщила, что эвакуация одного человека обходится в 300–400 долларов. Обычно эти расходы оплачивают родственники, находящиеся на подконтрольной Украине территории. Но поскольку в Олешках больше не работают банкоматы, люди вынуждены отдавать свои банковские карты и PIN-коды случайным водителям, которые могут (и действительно это делают) снять деньги в российских рублях в Скадовске, примерно в 80 километрах к югу, а затем попытаться привезти их обратно в город.

Архипова уже помогла эвакуировать примерно 160 человек. Для финансирования своей неформальной спасательной операции она использует сборы через TikTok, а также получает важную помощь от американской благотворительной организации.

Оккупанты требуют, чтобы все получили российские паспорта

Татьяна Гасаненко, которая сейчас живет в Николаеве и является начальницей Олешковской городской военной администрации, рассказала, что поддерживать эти подпольные маршруты эвакуации становится все сложнее. Оккупационные власти теперь требуют, чтобы все, кто хочет уехать, получили российский паспорт. Для этого нужно сдать украинские документы. Некоторые отказываются из патриотических соображений, другие же потеряли документы во время наводнения.

Президент Украины Владимир Зеленский в мае заявлял, что создан официальный механизм эвакуации гражданских лиц: помощь предложил Международный комитет Красного Креста. Однако, как отмечается, на практике это почти не работает, поскольку российская армия отказывается открывать гуманитарный коридор. Вероятно, оккупанты хотят использовать украинских мирных жителей в качестве живого щита, чтобы затруднить возможное украинское контрнаступление.

Олешки: что известно

Ранее УНИАН писал о тяжелых реалиях заблокированных россиянами Олешек. 82-летняя Валентина, которой недавно удалось выехать из города, рассказала УНИАН, как сложно горожанам приходилось выживать без газа, воды, продуктов и отопления зимой. По её словам, газа для отопления жилья не было, и зимой температура в доме достигала максимум +2 градуса. "Мне 82 года, и в этом холоде я пережила прошлую зиму", – вспоминает пенсионерка. Люди же, у которых в домах было печное отопление, были вынуждены вырубать деревья в городе. Воду местные жители набирали из колонок, но зимой она замерзала, поэтому приходилось растапливать снег.

В начале июня мы сообщали, что уже месяц в Олешки не доставляют продукты. Украина пытается добиться от России создания гуманитарного коридора для эвакуации гражданских лиц, но российские военные используют жителей города в качестве живого щита и не вывозят людей. В Олешках по-прежнему живут несколько тысяч человек. По некоторым данным – до 2 тысяч, включая примерно 50 детей. До полномасштабного вторжения там проживало 24 тысячи человек.

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