Как сварить ароматное варенье из роз, чтобы оно не потемнело и не засахарилось: советы мастера

Цветы для этого десерта лучше собирать рано утром, после того как высохнет роса, но до наступления сильной жары.

Варенье из лепестков роз считается одним из самых ароматных летних десертов, однако добиться насыщенного вкуса и красивого цвета удается не всем. Владелица крафтового производства чаев и варенья Tea Stories Ирина Зайцева в беседе с УНИАН рассказала, когда срывать лепестки, зачем добавлять лимонную кислоту, почему варенье темнеет или засахаривается и действительно ли оно обладает полезными свойствами.

Из каких роз варят варенье – какие сорта подходят, главное ли сорт или аромат, и можно ли смешивать разные розы из сада?

"В моем саду растут три вида чайных роз: белая, розовая и темно-розовая, почти красная. Для варенья я использую все три, ведь именно чайные розы обладают насыщенным ароматом, который и является самым важным. Поэтому эти сорта можно смело смешивать между собой. Другие виды роз я не использую, поскольку у них нет такого выраженного аромата", – пояснила хозяйка.

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Сколько лепестков нужно на порцию варенья и какими они должны быть – свежими или подвядшими? Когда срывать цветок?

Для варенья используются только свежие лепестки роз. Цветы для этого десерта лучше срывать рано утром, после того как высохнет роса, но до наступления сильной жары. Их нужно осторожно отделить от цветков и взвесить. В рецепте, который привела хозяйка, используется 300 г свежих лепестков.

Какова основная технология приготовления – в какой последовательности смешивать лепестки, сахар, сироп и лимон, и сколько сахара нужно?

Лепестки нужно промыть в холодной воде, стараясь не мять, чтобы сохранить эфирные масла и аромат. После этого откиньте лепестки на дуршлаг и дайте стечь лишней воде.

Когда лепестки немного обсохнут, переложите их в миску, добавьте лимонную кислоту из расчета примерно на кончике ножа на каждые 100 г лепестков и осторожно перемешайте. Для 300 г понадобится три таких порции. После этого оставьте лепестки примерно на 10 минут, чтобы они подготовились к дальнейшему варке.

Тем временем приготовьте сироп. На каждые 100 г лепестков нужно взять 1 кг сахара и 800 мл воды. Доведите сироп до кипения и варите примерно 15 минут. Если на поверхности образуется пена, ее обязательно нужно снять еще до того, как добавлять лепестки. После этого высыпьте лепестки в кипящий сироп.

Сколько времени варить и сколько должно быть подходов – почему в одних рецептах несколько минут, а в других до часа?

Дождитесь повторного закипания и варите варенье на небольшом огне еще около 20 минут. Если кипение не слишком интенсивное, время приготовления можно немного увеличить. Ориентируйтесь не только на время, но и на консистенцию сиропа.

За несколько минут до окончания варки добавьте еще немного лимонной кислоты или лимонного сока – примерно столько же, сколько в начале, или чуть больше.

"Лимонный сок я добавляю не только для того, чтобы варенье лучше хранилось, но и чтобы вкус был более сбалансированным. Благодаря лимону варенье не получается слишком сладким или приторным, а приобретает легкую, приятную кислинку", – пояснила эксперт.

Готовность варенья можно проверить, проведя ложкой по дну кастрюли. Если след от ложки не исчезает сразу – сироп готов. Важно помнить, что после остывания он станет еще гуще, поэтому не стоит переваривать варенье, пытаясь добиться слишком густой консистенции, иначе сироп может засахариться.

Варенье из роз желательно варить только один раз. Повторный нагрев или повторное доведение до кипения сделает сироп темнее и лишит его красивого прозрачного розового оттенка. После остывания варенье приобретет еще более насыщенный цвет, а его аромат полностью раскроется.

"И еще есть одна моя маленькая находка. Иногда для более насыщенного цвета я добавляю совсем чуть-чуть цветков каркаде. Это уже мой личный секрет. Благодаря этому варенье приобретает очень красивый, насыщенный рубиново-розовый цвет и выглядит еще аппетитнее", – посоветовала собеседница.

Чем полезно варенье из розы – и справедливы ли утверждения, что оно "лечит", или это скорее приятный десерт с сахаром?

"Лепестки розы содержат эфирные масла, антиоксиданты и витамин С, поэтому считается, что они могут обладать легкими успокаивающими свойствами, поддерживать иммунитет и положительно влиять на пищеварение. Но говорить, что варенье из роз лечит какие-то болезни, было бы неправильно. Оно дарит хорошее настроение, создает ощущение уюта. Многие наши покупатели приобретают такое варенье не только для себя, но и в подарок, ведь это очень красивый, необычный и душевный подарок, который вызывает искренние эмоции", – подытожила хозяйка.