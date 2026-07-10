Число направлений, где наступает РФ, сократилось вдвое: Сырский о ситуации на фронте

В настоящее время соотношение наших штурмовых действий к действиям противника составляет примерно 40 к 60.

В первом полугодии противник фактически не смог достичь ни одной из поставленных целей на фронте, несмотря на почти двукратное превосходство в личном составе и технике. Если раньше российская армия вела активные наступательные действия на 13 оперативных направлениях, то сейчас таких направлений осталось максимум шесть-семь. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

По его словам, украинские войска продолжают оборонительную операцию, сочетая её со стабилизационными мерами, а на отдельных направлениях – ведут активные действия и удерживают оперативную инициативу.

Главком отметил, что в настоящее время соотношение наших штурмовых действий к действиям противника составляет примерно 40 к 60.

Видео дня

"Именно благодаря активным действиям Сил обороны в первом полугодии 2026 года темпы продвижения российских войск сократились более чем вдвое. В то же время среднемесячные потери противника убитыми и ранеными составляют около 32 тысяч военнослужащих. Мы последовательно реализуем стратегию изнурения российского агрессора. По темпам продвижения стороны фактически приблизились к паритету. Сохраняется устойчивая тенденция к увеличению соотношения территории, освобождаемой Силами обороны Украины, к тем участкам, где врагу удается продвигаться", – рассказал он.

В то же время, как подчеркнул Сырский, недооценивать противника нельзя, до перелома в войне ещё далеко, и агрессор не отказался от своих планов полной оккупации Луганской и Донецкой областей, стремится расширить наступательные действия в Днепропетровской и Запорожской областях, а также создать и увеличить буферную зону в северных регионах Украины.

"Растет интенсивность ракетно-дроновых ударов, применение управляемых авиабомб, количество преступлений против мирного населения. Именно поэтому Вооруженные Силы Украины последовательно наращивают свой потенциал, чтобы дать врагу достойный отпор и в конечном итоге заставить Кремль пойти на справедливый мир на наших условиях", – добавил главнокомандующий.

Ситуация на фронте: другие заявления Сырского

Как сообщал УНИАН, ранее Сырский заявил, что ВСУ имеют преимущество над россиянами, что подтверждается потерями их армии. Однако враг пытается компенсировать это численным превосходством и планирует увеличивать протяженность фронта.

Силы обороны демонстрируют стабильно высокие показатели уничтожения личного состава российской армии и её техники, последовательно разрушают вражескую логистику и наносят результативные удары по объектам военной и критической инфраструктуры, прежде всего по топливно-энергетическому комплексу РФ, который обеспечивает функционирование её военной машины.

В то же время, по словам главнокомандующего, агрессор демонстрирует признаки истощения, однако сохраняет значительный наступательный потенциал. Он наращивает численность своих войск, продолжает массированные удары по территории Украины, увеличивает производство средств поражения, готовится к перехвату инициативы и возможным наступательным действиям на новых участках фронта.

Вас также могут заинтересовать новости: