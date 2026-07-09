Люди, родившиеся в эти месяцы, вот-вот изменят свою судьбу

В ближайшие недели их будут ждать важные осознания, внутренний рост и возможность отпустить все, что давно перестало приносить радость.

Астрология и нумерология утверждают, что месяц рождения может влиять на то, какие жизненные уроки человеку предстоит пройти в определенные периоды. С 9 июля по 6 августа 2026 года Венера перейдет в знак Девы, побуждая многих пересмотреть свои ценности, укрепить личные границы и отказаться от того, что больше не приносит пользы, пишет журнал Parade.

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По мнению астрологов, особенно сильно влияние Венеры в Деве почувствуют люди, родившиеся в трех определенных месяцах. В ближайшие недели их будут ждать важные осознания, внутренний рост и возможность отпустить все, что давно перестало приносить радость.

Январь

Если вы родились в январе, наступающий период поможет избавиться от ограничивающих убеждений, которые мешали вам претендовать на большее. Если раньше вы откладывали важные решения в любви, карьере или личной жизни, опасаясь перемен, теперь сможете посмотреть на ситуацию иначе. Возможно, сначала придется тщательно продумать дальнейшие шаги, однако не стоит бояться открываться новым перспективам. Иногда именно готовность выйти за привычные рамки приводит к самым неожиданным и благоприятным событиям. Независимо от того, относите ли вы себя к Козерогу или Водолею, ваша настойчивость всегда была сильной стороной. Однако именно она может заставлять слишком долго держаться за людей, обстоятельства или цели, которые уже исчерпали себя. В ближайшие недели вы поймете, что заслуживаете большего, и начнете искать новые пути к своим мечтам. При этом станет ясно, что желаемого результата можно достичь разными способами, а не только тем, который вы когда-то для себя выбрали.

Май

Если ваш месяц рождения - май, ближайшие недели могут показать разницу между тем, чего вы ждете от отношений, и тем, что происходит на самом деле. Вместо того чтобы обвинять себя или предъявлять завышенные требования к партнеру, лучше постараться честно обсудить свои чувства и ожидания. Особенно важно будет четко обозначить личные границы и открыто говорить о своих потребностях. Это поможет избежать недопонимания и сохранить доверие. Тем, кто пока не состоит в отношениях, астрологи советуют временно переключить внимание на себя. Возможно, вместо бесконечных знакомств и свиданий стоит задуматься о собственных целях и эмоциональном состоянии. Если вы родились под знаком Тельца или Близнецов, любовь играет важную роль в вашей жизни, однако сейчас не стоит скрывать тревоги или переживания. Подавленные эмоции не создают гармонию - они лишь постепенно отдаляют людей друг от друга. Искренний разговор поможет укрепить отношения намного лучше, чем молчание.

Сентябрь

Если вы родились в сентябре, с приходом Венеры в Деву для вас начнется период глубокого самоанализа. Несмотря на то что окружающие будут чаще замечать вашу привлекательность, уверенность и достижения, внутри могут возникнуть сомнения относительно того, чего вы действительно хотите. Поначалу может показаться, что многое перестало приносить прежнее удовольствие. Однако именно это станет первым шагом к важным переменам. Постепенно вы начнете отпускать ситуации, отношения и обязательства, которые уже не соответствуют вашим настоящим ценностям. Главное - не торопить события и проявить терпение к себе. Чем больше времени вы посвятите размышлениям, тем яснее станут ваши дальнейшие цели. Независимо от того, ближе ли вам качества Девы или Весов, ближайшие недели стоит посвятить собственным интересам и внутреннему комфорту. Вместе с этим будет постепенно расти уверенность в себе, а преодоление внутренних сомнений поможет наконец принять себя без оглядки на мнение окружающих.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака вот-вот вырвутся из затяжной "черной полосы".

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