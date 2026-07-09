Южная Корея открыла визу 'кочевника' для всех желающих: названы условия

Отныне иностранцы могут поселиться в Корее на длительный срок, если соответствуют определенным критериям.

Южная Корея смягчила условия получения визы для "цифровых кочевников", стремясь сделать страну более привлекательной для иностранных специалистов, работающих удаленно. Об этом сообщает издание The Korea Herald со ссылкой на Министерство юстиции страны.

Новая виза F-1-D, также известная как "workation visa", официально стала доступна с 30 июня. Она позволяет гражданам других государств проживать в Южной Корее при условии, что они продолжают удаленно работать на работодателей за пределами страны. В отличие от обычной рабочей визы, этот формат не требует трудоустройства в корейской компании.

Перед полноценным запуском программа работала в тестовом режиме с января 2024 года по май 2025 года. По завершении пилотного проекта власти пересмотрели правила, чтобы расширить круг потенциальных заявителей.

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Одним из главных изменений стало смягчение требований к уровню дохода. Если во время пилотной программы претенденты обычно должны были подтвердить годовой доход, как минимум вдвое превышающий средний доход корейца за предыдущий год, то теперь применяются более низкие пороги. Они зависят от возраста заявителя, а также от того, планирует ли он проживать за пределами агломерации Большого Сеула или в регионах с сокращающейся численностью населения.

Так, для иностранцев в возрасте от 18 до 34 лет, которые выбирают проживание за пределами Сеула, Инчхона и провинции Кёнги, достаточно подтвердить доход на уровне среднего корейского дохода за предыдущий год, а не вдвое выше. В 2025 году этот показатель в Южной Корее составлял почти 37 тысяч долларов США, то есть чуть более 3 тысяч долларов в месяц.

Кроме того, правительство увеличило максимальный срок пребывания в Корее по визе "кочевника" – три года вместо двух.

В то же время правительство рассчитывает, что часть таких специалистов останется в стране на более длительный срок.

"Мы создадим модель интеграции, которая будет стимулировать высококвалифицированных специалистов ощутить привлекательность страны, добровольно поселиться здесь и стать ценным достоянием для Кореи", – заявил министр юстиции Чон Сон Хо.

Жизнь в Корее

Как писал УНИАН, украинский блогер Алексей Безмежный после двухнедельного пребывания в Сеуле рассказал о трудностях жизни иностранцев в Южной Корее. Он обратил внимание на устаревшие услуги, дорогие продукты, странные правила в ресторанах и социальную закрытость корейцев.

Среди самых больших проблем он назвал загрязненный воздух и сложные правила сортировки мусора, которые отталкивают от приготовления еды дома. В целом его опыт показал, что за внешним обликом технологичной и современной страны скрываются нюансы, которые могут сделать жизнь там малокомфортной.

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