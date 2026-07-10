Инженер рассказал, из чего складывается стоимость чистки кондиционера.

В летний период, особенно когда столбик термометра показывает значительно больше 30 градусов, кондиционер становится настоящим спасением. Многие люди, несмотря на стоимость электроэнергии, все равно стараются хотя бы немного охлаждать квартиру с помощью климатической техники. Однако ее нужно регулярно обслуживать. Инженер по организации эксплуатации и ремонта систем вентиляции и кондиционирования в компании "Мастергаз" Андрей Ященко в комментарии УНИАН рассказал, как часто нужно чистить кондиционеры в квартире, сколько это стоит и можно ли провести эту процедуру самостоятельно.

Как понять, что кондиционер нуждается в чистке – как часто это нужно делать

По словам Ященко, можно посмотреть на состояние теплообменника наружного блока кондиционера. Если он забит пухом, грязью, пылью, то его однозначно нужно чистить.

Кроме того, эксперт объяснил, можно ли чистить кондиционер самостоятельно. Он говорит, что человек может сам открыть декоративную панель внутреннего блока, промыть и просушить фильтры. Их моют, сушат и устанавливают на место. "А остальные работы я бы рекомендовал доверить специалистам, чтобы избежать проблем и поломок прибора в будущем", – добавил специалист.

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В целом, чистить кондиционер рекомендуется два раза в год – весной, перед летним сезоном, и осенью, перед зимним.

Сколько стоит чистка кондиционера в Украине и что именно делает мастер

Ященко говорит, что в зависимости от компании стоимость такой услуги может варьироваться. В Киеве за чистку кондиционера можно заплатить от 1800 до 2200 гривен.

Во время работ, по словам инженера, мастер никаких деталей не заменяет, а если это необходимо, то это уже считается ремонтом и оплачивается отдельно. Мастер, во-первых, очищает теплообменник наружного блока с помощью специальных химических средств и мойки высокого давления. Также очищается вентилятор, теплообменник, дренажный поддон внутреннего блока обрабатывается специальными химическими средствами для уничтожения бактерий, которые могут там скапливаться, поскольку конденсат, образующийся во внутреннем блоке, создает благоприятную среду для размножения бактерий. Именно поэтому используются специальные химические средства, дезинфицирующие поверхности.

Кроме того, проводится подтяжка электрических контактов, обязательно проверяется дренаж, чтобы исключить возможность его засорения. Иногда в дренажный патрубок, выходящий на улицу, забираются пчелы, мушки или пыль, смываемая с наружного блока, что также может создавать препятствия для свободного оттока конденсата.

Дополнительно проверяется давление фреона, чтобы убедиться, что кондиционер работает корректно, в соответствии с техническими параметрами. Если требуется дозаправка кондиционера, то либо используется то количество фреона, которое входит в стоимость обслуживания (расчет производится по-разному, например, может предусматриваться до 100 граммов фреона), либо дозаправка оплачивается как отдельная услуга.

Эксперт отмечает, что сам фреон – это не расходный материал для работы кондиционера. Это просто рабочая жидкость, которая переносит тепло или холод от наружного блока к внутреннему, и в нормальных условиях он сохраняется и не требует дозаправки.

"Ориентировочная стоимость дозаправки фреона – это плюс-минус 400 гривен за 100 граммов. В эту стоимость входит сам фреон и работы по дозаправке. Но если в кондиционере по каким-то причинам совсем нет фреона, то тогда требуется комплексный ремонт прибора", – отметил специалист.

справка Андрей Ященко Инженер по организации эксплуатации и ремонта систем вентиляции и кондиционирования Учился в Киевском политехническом институте им. Игоря Сикорского на Теплоэнергетическом факультете (специальность — теплоэнергетика). Уже 25 лет занимается системами вентиляции и кондиционирования. Работает инженером по организации эксплуатации и ремонта (системы вентиляции и кондиционирования) в компании «Мастергаз».

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