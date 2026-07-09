Можно ли срезать плесень с сыра: эксперт объяснила, когда это безопасно

Некоторые сыры следует сразу выбросить, как только вы заметите плесень.

Даже при правильном хранении в холодильнике кусочки сыра часто через некоторое время начинают покрываться плесенью. Как пишет Real Simple, во многих случаях появление плесени автоматически делает продукт непригодным к употреблению, однако с сыром всё иначе.

Действительно ли можно просто срезать плесень с сыра?

"Не все сыры одинаково реагируют на плесень. Ключевым фактором является содержание влаги", - подчеркнула Шеннон Бонилла, сертифицированный специалист по сырам Американского сырного общества, сертифицированный эксперт по сенсорной оценке сыров и лицензированный сыродел штата Висконсин.

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Мягкие, свежие и сыры с высоким содержанием влаги, такие как рикотта, сливочный сыр и маскарпоне, следует выбросить, как только вы заметите плесень, советует Бонилла.

"Если вы увидели плесень, лучше всего выбросить весь сыр. Из-за мягкой текстуры [мягких сыров] и высокого содержания влаги споры плесени могут быстро распространиться по всему сыру, даже если вы видите их только в одном месте", - подчеркивает она.

Однако твёрдые и выдержанные сыры, такие как чеддер, пармезан или азиаго, можно спасти.

"Эти сыры имеют гораздо более низкое содержание влаги, поэтому плесень не проникает в них так легко. Если появилась плесень, можно смело срезать как минимум 2,5 см вокруг и под пятном плесени и наслаждаться остатком. Обязательно следите за тем, чтобы нож не касался самой плесени, чтобы не распространять споры", - посоветовала Бонилла.

Можно ли есть сыр с плесенью?

Плесень и сыр сочетаются так же, как сыр и крекеры, поскольку плесень является неотъемлемой составляющей в производстве некоторых сортов сыра, таких как бри и голубой сыр.

"Хотя некоторые сыры специально изготавливают с плесенью, неожиданное ее появление на сырах, для которых это не предусмотрено, является признаком порчи сыра", - предупредила эксперт.

Плесень на сыре может иметь разный вид и цвет в зависимости от сорта сыра. Чаще всего она бывает белой, серой, синей или зеленой. Цвет и текстура не всегда означают, что плесень свидетельствует о порче сыра.

"Не ограничивайтесь тем, что видите, - доверяйте своим ощущениям. Появление плесени часто сопровождается неприятными запахами, такими как затхлость, запах земли, кислый запах или запах, похожий на аммиак. Вы также можете заметить изменения в текстуре, в частности чрезмерную влажность, скользкость или необычные мягкие участки", - объяснила специалист.

Когда следует выбросить заплесневелый сыр

Если вы сомневаетесь, просто выбросьте сыр, ведь не стоит рисковать здоровьем из-за испорченного продукта.

"Если сыр выглядит значительно иначе, чем в момент покупки, имеет неприятный запах или на нем появилась плесень там, где ее не должно быть, безопаснее всего будет оценить сорт сыра и определить, следует ли его выбросить. Если вы видите плесень на мягком или свежем сыре, чувствуете сильный неприятный запах, замечаете слизистость или наблюдаете значительные изменения в текстуре или внешнем виде, то пришло время выбросить сыр. Сыр, который хранился ненадлежащим образом, также следует выбросить", - подчеркнула Бонилла.

Что делать, чтобы сыр хранился дольше?

"Золотым стандартом является двухслойная сырная бумага, которая обеспечивает правильный баланс между воздухообменом и влажностью. Бумага с пчелиным воском - еще один отличный вариант, который можно использовать многократно. Старайтесь не заворачивать сыр непосредственно в полиэтиленовую пленку, так как это задушивает сыр, способствует появлению неприятного привкуса и ускоряет порчу. В качестве профилактической меры старайтесь покупать только столько, сколько вам нужно, чтобы насладиться сыром в самом свежем виде", - добавила она.

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