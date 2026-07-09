Ученые нашли способ остановить таяние арктического льда, но столкнулись с новой проблемой

К концу зимы толщина обработанных участков увеличилась целых на 32 сантиметра.

Ученые опробовали необычный способ борьбы с таянием арктического льда – они просто заливали его морской водой прямо на льду, сообщает Times of India.

Испытания провели в заливе Кембридж-Бэй на канадской территории Нунавут зимой 2024–2025 годов. Исследователи оборудовали восемь тестовых участков и три контрольных, которые оставили без вмешательства.

С помощью погружных насосов, каждый из которых потреблял меньше электроэнергии, чем обычный бытовой тостер, на лед нанесли до 20 сантиметров морской воды – однократно или дважды. Вода смешивалась со снегом на поверхности и замерзала, образуя новый слой, а из-за уменьшения снежной "подушки" холодный воздух быстрее промерзал лед снизу.

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К концу зимы обработанные участки стали толще необработанных целых на 32 сантиметра. По данным исследователей, это примерно равно тому объему льда, который Арктика потеряла из-за истончения за последние 50 лет. Интересно, что участки, которые заливали дважды, оказались толще тех, которые обрабатывали только один раз.

На протяжении всего периода таяния – с конца мая по сентябрь – обработанный лед оставался более светлым и таял медленнее, чем на контрольных участках. А более светлая поверхность лучше отражает солнечный свет, вместо того чтобы его поглощать, что помогает охлаждать регион.

Не новая идея, но с большим "но"

В целом, техника уплотнения льда не нова – подобные методы десятилетиями используют арктические сообщества, а на том же принципе держится лёд на хоккейных площадках. Учёные рассматривают этот подход как более простую и безопасную альтернативу спорным идеям геоинженерии, таким как распыление серных частиц в стратосфере.

Впрочем, масштабировать этот метод на всю Арктику будет чрезвычайно сложно. Еще исследование 2016 года показало: чтобы обработать всего 10% площади Северного Ледовитого океана, потребовалось бы около 10 миллионов ветровых насосов, а для покрытия всей Арктики – около 100 миллионов.

В прошлогоднем обзоре был сделан вывод, что из-за проблем с управлением, обслуживанием и масштабом эта технология практически нереализуема для применения, которое дало бы ощутимый эффект для сохранения арктического льда. Впрочем, последние зимние испытания, по словам авторов, дают основания для осторожного оптимизма.

Известно, что площадь арктического льда уже сократилась примерно на 20 % с 1979 года, и этот процесс продолжается из-за глобального потепления.

Чем грозит таяние льда

Ранее УНИАН сообщал, что таяние арктических ледников привело к неожиданному побочному эффекту – на дне Северного Ледовитого океана начали формироваться новые экосистемы. Айсберги, откалываясь от ледников, переносят на морское дно огромные объемы камней и обломков пород.

Оседая на преимущественно мягком илистом дне, эти камни создают твердую поверхность, на которой постепенно поселяются кораллы, губки и другие глубоководные организмы. Наиболее активно этот процесс происходит в проливе Фрам между Гренландией и Шпицбергеном.

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