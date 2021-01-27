На индонезийском острове Ява "проснулся" вулкан Мерапи (фото)

Информации о жертвах и пострадавших пока не поступало.

На острове Ява проснулся вулкан \ фото REUTERS

Расположенный на индонезийском острове Ява вулкан Мерапи начал извергать смесь из раскаленных скальных обломков и пепла. Вулкан извергался в течение четырех часов.

Читайте также В Индонезии проснулся крупный вулкан: людей срочно эвакуируют (фото, видео)Об этом сообщили в центре исследований геологических катастроф. Отмечается, что уровень опасности оценивается как второй - людям не следует находиться в пятикилометровой зоне вокруг кратера.

В свою очередь, местное правительство заявило о готовности провести эвакуацию жителей в случае более сильного извержения вулкана, сообщает ТСН со ссылкой на dpa.

Вулкан извергался в течение четырех часов \ фото REUTERS

Вулкан Мерапи

18 января вулкан Мерапи, высота которого достигает 2968 м и который считается самым активным вулканом в Индонезии, также выбросил так называемый пирокластический поток.

Последнее мощное извержение его произошло в 2010 году \ фото REUTERS

Последнее мощное извержение вулкана произошло в 2010 году. Тогда погибли более 300 человек, еще 280 тыс. жителей эвакуировали.