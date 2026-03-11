На Гавайях из-за мощного извержения вулкана все засыпало пеплом (видео)

Фонтаны лавы создали проблемы для близлежащих населенных пунктов и дороги, на которую начали падать обломки и пепел.

На Гавайях власти вынужденно закрыли часть национального парка и участок важной автомагистрали из-за очередной фазы извержения вулкана Килауэа (Kīlauea), который считается одним из самых активных в мире. Фонтаны лавы достигли примерно 300 метров в высоту, произошло падение стеклообразных вулканических обломков и пепла, что очень опасно, пишет The Independent.

Этот вулкан уже более года привлекает внимание местных жителей и туристов периодическими извержениями, во время которых фонтаны лавы взлетают высоко в небо. Фаза извержения, начавшаяся во вторник утром, стала 43-м эпизодом активности с момента начала текущего цикла в декабре 2024 года. Онлайн-трансляция показала два ярко-красных фонтана лавы и густой дым. Пока неизвестно, сколько продлится этот эпизод: предыдущие длились от нескольких часов до нескольких дней.

Как и раньше, раскаленная магма остается в пределах кратера на вершине вулкана на территории Национального парка вулканов Гавайев и не представляет угрозы для жилых домов или других сооружений, говорится в статье. Впрочем, фонтаны лавы создали проблемы для близлежащих населенных пунктов и дороги, на которую начали падать вулканические обломки и пепел – так называемая тефра.

Видео дня

Из-за этого власти временно закрыли территории национального парка вблизи вершины вулкана, а также частично перекрыли Hawaii Route 11 – важную автомагистраль, проходящую вокруг острова.

Чиновники округа Hawaii County открыли временное убежище в местном спортзале для жителей и туристов, пострадавших из-за перекрытия дороги или выпадения тефры. Однако вскоре после открытия убежище оставалось пустым, сообщил представитель округа Том Каллис.

Чем опасна тефра

Национальная метеорологическая служба объявила предупреждение о пеплопаде. По словам чиновников, тефра может раздражать глаза, кожу и дыхательные пути. Кроме того, вулканический пепел способен забивать системы сбора дождевой воды, которые широко используются на острове.

Во время предыдущего эпизода извержения пепел выпадал настолько густо, что некоторым общинам пришлось обращаться за помощью к службам гражданской защиты для очистки домов.

Вулкан Килауэа считается одним из самых активных в мире.

Массовая гибель тигров в Таиланде - что известно

Напомним, в Таиланде начали расследование после массовой гибели тигров в двух популярных туристических парках в провинции Чиангмай. Более 70 животных погибли менее чем за две недели, с 8 по 19 февраля, в парках Tiger Kingdom Mae Taeng и Tiger Kingdom Mae Rim, которые являются известными туристическими локациями, где посетители имеют возможность контактировать с тиграми. В ходе исследования биоматериалов обнаружен вирус чумы плотоядных – высокозаразное заболевание, которое может поражать различные виды хищников.

Вас также могут заинтересовать новости: