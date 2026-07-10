Названы 50 самых дорогих армий мира: на каком месте Украина

У США самая дорогая армия в мире, они тратят на оборону почти 1 триллион долларов.

Ведущие мировые армии ежегодно выделяют сотни миллиардов долларов, чтобы оставаться впереди. Глобальные военные бюджеты в 2025 году составили 2,6 триллиона долларов, страны в среднем тратили на оборону 2,01% своего ВВП. Об этом пишет Business Insider, ссылаясь на доклад Международного института стратегических исследований, который включает данные о бюджетах обороны почти каждой страны на основе представленных данных за 2025 год.

У США самая дорогая армия в мире, они тратят на оборону почти 1 триллион долларов. Это более чем в три с половиной раза превышает заявленный оборонный бюджет Китая, следующего по величине. В тройку самых дорогих армий также входит Россия, а на четвертом месте – Германия.

Во время войны расходы в процентах от ВВП, как правило, растут, что, в свою очередь, создает нагрузку на гражданскую экономику, заявил Марк Канциан, старший советник Центра стратегических и международных исследований. Украина в 2025 году, например, выделила более 20% своего ВВП на военные нужды, что является самым высоким показателем в мире. Это обеспечило ей место в топ-10 самых дорогих армий.

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Топ-50 стран с самыми дорогими армиями в мире.

50. Чили

Оборонный бюджет 4,24 миллиарда долларов, процент ВВП: 1,22%

49. Малайзия

Оборонный бюджет: 4,87 млрд долларов, процент от ВВП: 1,04%

48. Венгрия

Оборонный бюджет: 5,54 млрд долларов, процент ВВП: 2,24%

47. Таиланд

Оборонный бюджет: 5,84 млрд долларов, процент ВВП: 1,05%

46. Иран

Оборонный бюджет: 6,09 миллиарда долларов, процент ВВП: 1,71%

45. Австрия

Оборонный бюджет: 6,36 миллиарда долларов, процент ВВП: 1,12%

44. Оман

Оборонный бюджет: 6,66 миллиарда долларов, процент ВВП: 6,33%

43. Чешская Республика

Оборонный бюджет: 7,03 млрд долларов, процент от ВВП: 1,83%

42. Филиппины

Оборонный бюджет: 7,22 млрд долларов, процент от ВВП: 1,46%

41. Марокко

Оборонный бюджет: 7,547 млрд долларов, процент от ВВП: 4,2%

40. Швейцария

Оборонный бюджет: 7,554 млрд долларов, процент от ВВП: 0,75%

39. Финляндия

Оборонный бюджет: 7,99 млрд долларов, процент ВВП: 2,54%

38. Греция

Оборонный бюджет: 8,06 млрд долларов, процент ВВП: 2,86%

37. Кувейт

Оборонный бюджет: 8,19 млрд долларов, процент от ВВП: 5,2%

36. Колумбия

Оборонный бюджет: 8,27 млрд долларов, процент ВВП: 1,89%

35. Вьетнам

Оборонный бюджет: 8,41 млрд долларов, процент ВВП: 1,74%

34. Румыния

Оборонный бюджет: 9,48 млрд долларов, процент от ВВП: 2,24%

33. Пакистан

Оборонный бюджет: 10,02 млрд долларов, процент от ВВП: 2,44%

32. Катар

Оборонный бюджет: 10,11 млрд долларов, процент ВВП: 4,55%

31. Мексика

Оборонный бюджет: 11,36 млрд долларов, процент ВВП: 0,61%

30. Дания

Оборонный бюджет: 12,18 млрд долларов, процент ВВП: 2,65%

29. Ирак

Оборонный бюджет: 12,68 млрд долларов, процент ВВП: 4,78%

28. Бельгия

Оборонный бюджет: 13,9 млрд долларов, процент ВВП: 1,94%

27. Индонезия

Оборонный бюджет: 15,08 млрд долларов, процент ВВП: 1,04%

26. Норвегия

Оборонный бюджет: 16,44 млрд долларов, процент ВВП: 3,18%

25. Швеция

Оборонный бюджет: 17,06 млрд долларов, процент от ВВП: 2,58%

24. Сингапур

Оборонный бюджет: 17,99 млрд долларов, процент ВВП: 3,13%

23. Тайвань

Оборонный бюджет: 21,2 млрд долларов, процент ВВП: 2,4%

22. Турция

Оборонный бюджет: 21,48 млрд долларов, процент от ВВП: 1,37%

21. Объединенные Арабские Эмираты

Оборонный бюджет: 21,68 млрд долларов, процент ВВП: 3,81%

20. Бразилия

Оборонный бюджет: 24,27 млрд долларов, процент ВВП: 1,08%

19. Алжир

Оборонный бюджет: 25,21 млрд долларов, процент ВВП: 8,75%

18. Испания

Оборонный бюджет: 28,91 млрд долларов, процент ВВП: 1,53%

17. Нидерланды

Оборонный бюджет: 29,12 млрд долларов, процент ВВП: 2,2%

16. Канада

Оборонный бюджет: 31,21 млрд долларов, процент ВВП: 1,37%

15. Польша

Оборонный бюджет: 33,18 млрд долларов, процент от ВВП: 3,19%

14. Австралия

Оборонный бюджет: 37,28 млрд долларов, процент от ВВП: 2,04%

13. Израиль

Оборонный бюджет: 39,68 млрд долларов, процент ВВП: 6,5%

12. Италия

Оборонный бюджет: 40,09 млрд долларов, процент ВВП: 1,58%

11. Южная Корея

Оборонный бюджет: 43,84 млрд долларов, процент ВВП: 2,36%

10. Украина

Оборонный бюджет: 44,45 млрд долларов, процент ВВП: 21,19%

9. Япония

Оборонный бюджет: 58,91 млрд долларов, процент ВВП: 1,38%

8. Франция

Оборонный бюджет: 70 млрд долларов, процент от ВВП: 2,08%

7. Саудовская Аравия

Оборонный бюджет: 72,53 миллиарда долларов, процент от ВВП: 5,72%

6. Индия

Оборонный бюджет: 78,31 млрд долларов, процент ВВП: 1,9%

5. Великобритания

Оборонный бюджет: 94,26 млрд долларов, процент от ВВП: 2,38%

4. Германия

Оборонный бюджет: 107,31 млрд долларов, процент от ВВП: 2,14%

3. Россия

Оборонный бюджет: 161,18 млрд долларов, процент ВВП: 6,34%

2. Китай

Оборонный бюджет: 251,29 млрд долларов, процент от ВВП: 1,3%

1. Соединенные Штаты

Оборонный бюджет: 921,02 млрд долларов, процент от ВВП: 3,01%.

Украина преподает уроки войны

Как пишут СМИ, Украина превратилась в ведущую мировую лабораторию современной войны с использованием дронов. На Рижском саммите по дронам в 2026 году военные командиры и политические лидеры признали, что НАТО должно адаптироваться гораздо быстрее, если хочет идти в ногу с инновациями на поле боя.

Они, похоже, наконец осознали насущную необходимость перенять опыт Украины в сфере инноваций по использованию беспилотников.

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