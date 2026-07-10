Названы 50 самых дорогих армий мира: на каком месте Украина

Ведущие мировые армии ежегодно выделяют сотни миллиардов долларов, чтобы оставаться впереди. Глобальные военные бюджеты в 2025 году составили 2,6 триллиона долларов, страны в среднем тратили на оборону 2,01% своего ВВП. Об этом пишет Business Insider, ссылаясь на доклад Международного института стратегических исследований, который включает данные о бюджетах обороны почти каждой страны на основе представленных данных за 2025 год.
У США самая дорогая армия в мире, они тратят на оборону почти 1 триллион долларов. Это более чем в три с половиной раза превышает заявленный оборонный бюджет Китая, следующего по величине. В тройку самых дорогих армий также входит Россия, а на четвертом месте – Германия.
Во время войны расходы в процентах от ВВП, как правило, растут, что, в свою очередь, создает нагрузку на гражданскую экономику, заявил Марк Канциан, старший советник Центра стратегических и международных исследований. Украина в 2025 году, например, выделила более 20% своего ВВП на военные нужды, что является самым высоким показателем в мире. Это обеспечило ей место в топ-10 самых дорогих армий.
Топ-50 стран с самыми дорогими армиями в мире.
50. Чили
Оборонный бюджет 4,24 миллиарда долларов, процент ВВП: 1,22%
49. Малайзия
Оборонный бюджет: 4,87 млрд долларов, процент от ВВП: 1,04%
48. Венгрия
Оборонный бюджет: 5,54 млрд долларов, процент ВВП: 2,24%
47. Таиланд
Оборонный бюджет: 5,84 млрд долларов, процент ВВП: 1,05%
46. Иран
Оборонный бюджет: 6,09 миллиарда долларов, процент ВВП: 1,71%
45. Австрия
Оборонный бюджет: 6,36 миллиарда долларов, процент ВВП: 1,12%
44. Оман
Оборонный бюджет: 6,66 миллиарда долларов, процент ВВП: 6,33%
43. Чешская Республика
Оборонный бюджет: 7,03 млрд долларов, процент от ВВП: 1,83%
42. Филиппины
Оборонный бюджет: 7,22 млрд долларов, процент от ВВП: 1,46%
41. Марокко
Оборонный бюджет: 7,547 млрд долларов, процент от ВВП: 4,2%
40. Швейцария
Оборонный бюджет: 7,554 млрд долларов, процент от ВВП: 0,75%
39. Финляндия
Оборонный бюджет: 7,99 млрд долларов, процент ВВП: 2,54%
38. Греция
Оборонный бюджет: 8,06 млрд долларов, процент ВВП: 2,86%
37. Кувейт
Оборонный бюджет: 8,19 млрд долларов, процент от ВВП: 5,2%
36. Колумбия
Оборонный бюджет: 8,27 млрд долларов, процент ВВП: 1,89%
35. Вьетнам
Оборонный бюджет: 8,41 млрд долларов, процент ВВП: 1,74%
34. Румыния
Оборонный бюджет: 9,48 млрд долларов, процент от ВВП: 2,24%
33. Пакистан
Оборонный бюджет: 10,02 млрд долларов, процент от ВВП: 2,44%
32. Катар
Оборонный бюджет: 10,11 млрд долларов, процент ВВП: 4,55%
31. Мексика
Оборонный бюджет: 11,36 млрд долларов, процент ВВП: 0,61%
30. Дания
Оборонный бюджет: 12,18 млрд долларов, процент ВВП: 2,65%
29. Ирак
Оборонный бюджет: 12,68 млрд долларов, процент ВВП: 4,78%
28. Бельгия
Оборонный бюджет: 13,9 млрд долларов, процент ВВП: 1,94%
27. Индонезия
Оборонный бюджет: 15,08 млрд долларов, процент ВВП: 1,04%
26. Норвегия
Оборонный бюджет: 16,44 млрд долларов, процент ВВП: 3,18%
25. Швеция
Оборонный бюджет: 17,06 млрд долларов, процент от ВВП: 2,58%
24. Сингапур
Оборонный бюджет: 17,99 млрд долларов, процент ВВП: 3,13%
23. Тайвань
Оборонный бюджет: 21,2 млрд долларов, процент ВВП: 2,4%
22. Турция
Оборонный бюджет: 21,48 млрд долларов, процент от ВВП: 1,37%
21. Объединенные Арабские Эмираты
Оборонный бюджет: 21,68 млрд долларов, процент ВВП: 3,81%
20. Бразилия
Оборонный бюджет: 24,27 млрд долларов, процент ВВП: 1,08%
19. Алжир
Оборонный бюджет: 25,21 млрд долларов, процент ВВП: 8,75%
18. Испания
Оборонный бюджет: 28,91 млрд долларов, процент ВВП: 1,53%
17. Нидерланды
Оборонный бюджет: 29,12 млрд долларов, процент ВВП: 2,2%
16. Канада
Оборонный бюджет: 31,21 млрд долларов, процент ВВП: 1,37%
15. Польша
Оборонный бюджет: 33,18 млрд долларов, процент от ВВП: 3,19%
14. Австралия
Оборонный бюджет: 37,28 млрд долларов, процент от ВВП: 2,04%
13. Израиль
Оборонный бюджет: 39,68 млрд долларов, процент ВВП: 6,5%
12. Италия
Оборонный бюджет: 40,09 млрд долларов, процент ВВП: 1,58%
11. Южная Корея
Оборонный бюджет: 43,84 млрд долларов, процент ВВП: 2,36%
10. Украина
Оборонный бюджет: 44,45 млрд долларов, процент ВВП: 21,19%
9. Япония
Оборонный бюджет: 58,91 млрд долларов, процент ВВП: 1,38%
8. Франция
Оборонный бюджет: 70 млрд долларов, процент от ВВП: 2,08%
7. Саудовская Аравия
Оборонный бюджет: 72,53 миллиарда долларов, процент от ВВП: 5,72%
6. Индия
Оборонный бюджет: 78,31 млрд долларов, процент ВВП: 1,9%
5. Великобритания
Оборонный бюджет: 94,26 млрд долларов, процент от ВВП: 2,38%
4. Германия
Оборонный бюджет: 107,31 млрд долларов, процент от ВВП: 2,14%
3. Россия
Оборонный бюджет: 161,18 млрд долларов, процент ВВП: 6,34%
2. Китай
Оборонный бюджет: 251,29 млрд долларов, процент от ВВП: 1,3%
1. Соединенные Штаты
Оборонный бюджет: 921,02 млрд долларов, процент от ВВП: 3,01%.
Украина преподает уроки войны
Как пишут СМИ, Украина превратилась в ведущую мировую лабораторию современной войны с использованием дронов. На Рижском саммите по дронам в 2026 году военные командиры и политические лидеры признали, что НАТО должно адаптироваться гораздо быстрее, если хочет идти в ногу с инновациями на поле боя.
Они, похоже, наконец осознали насущную необходимость перенять опыт Украины в сфере инноваций по использованию беспилотников.