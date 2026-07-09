НАТО инвестирует в оружие будущего: аналитики объяснили, почему сейчас не стоит запасаться дронами

По словам специалистов, необходимо учитывать стремительное развитие технологий и переходить к новым моделям сотрудничества с предприятиями.

НАТО активно готовится к возможным будущим конфликтам с широким применением беспилотников, однако в альянсе предупреждают: массовая закупка дронов уже сейчас может привести к тому, что к началу потенциальной войны значительная часть этих систем морально устареет.

Как отмечают аналитики Business Insider, война России против Украины стала для западных армий наглядным примером того, насколько важно иметь современные беспилотники и средства борьбы с ними. В то же время боевые действия показали, что технологии на современном поле боя меняются настолько быстро, что даже самые новейшие решения могут утратить актуальность за считанные месяцы.

"Хотя страны НАТО активно инвестируют в закупку дронов и подготовку операторов, официальные лица призывают не создавать огромные запасы техники, которая годами будет простаивать на складах", - говорится в статье.

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Помощница генерального секретаря НАТО по вопросам оборонных инноваций и вооружений Тарья Яккола подчеркнула, что закупка беспилотников и средств противодействия им больше не может осуществляться по старой схеме, когда технику покупают, отправляют на склад и хранят до тех пор, пока она не понадобится.

По её словам, альянс должен полностью пересмотреть подход к оборонным закупкам. Речь идёт о более тесном сотрудничестве с промышленностью, чтобы производители могли оперативно выпускать обновлённые системы именно тогда, когда они нужны.

Каккола отметила, что НАТО должно учитывать стремительное развитие технологий и переходить к новым моделям сотрудничества и контрактов с предприятиями. Вместо накопления больших запасов целесообразнее закупать небольшие партии дронов для обучения и испытаний, одновременно обеспечивая производителям необходимые производственные мощности и возможности для постоянных инноваций.

Она подчеркнула, что взаимоотношения между оборонными ведомствами и промышленностью больше не могут оставаться чисто коммерческими. По её мнению, они должны превратиться в стратегическое партнёрство, поскольку традиционная модель оборонных закупок больше не соответствует современным вызовам.

Аналогичную позицию высказал генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер. Он отметил, что накопление большого количества беспилотников сегодня не гарантирует готовности к войне в будущем. По оценкам Германии, Россия может быть готова к военному конфликту с НАТО уже к 2029 году. Он отметил:

"Стоит ли говорить о миллионах беспилотников, если к 2029 году они уже могут оказаться устаревшими?"

Бройер подчеркнул, что Западу нужны не только быстрые закупки, но и непрерывное совершенствование технологий. По его мнению, важно не просто накапливать дроны, но и развивать оборонную промышленность, поддерживать постоянное производство и обеспечить готовность военных регулярно испытывать новые системы, даже если во время тестов их придется уничтожать. Это, по его словам, требует изменения существующих процедур.

Он также отметил, что Запад должен быть готов к любому развитию событий, ведь нынешнюю ситуацию нельзя назвать ни миром, ни формальной войной.

Эксперт по беспилотным технологиям Института технологической политики Корнелла Брукс Джеймс Паттон Роджерс заявил Business Insider, что одной из главных проблем для западных армий является чрезвычайно быстрое моральное старение дронов.

Украина также подчеркивает, что вынуждена постоянно опережать Россию в развитии беспилотных технологий. Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Давид Алоян отметил, что скорость является решающим фактором, а украинский оборонно-промышленный комплекс вынужден работать значительно оперативнее, чем привыкли западные партнеры. По его словам, уже через несколько месяцев даже самые современные решения могут утратить актуальность.

Именно поэтому украинская модель взаимодействия между военными и производителями существенно изменилась. Компании напрямую сотрудничают с боевыми подразделениями, тестируют оборудование в реальных условиях, военные вносят свои предложения по усовершенствованию техники, а производители оперативно внедряют эти изменения в новые модификации.

Украинская компания Frontline Robotics, поставляющая беспилотники и другие системы вооружения более чем 60 подразделениям Сил обороны, сообщила Business Insider, что вносит мелкие изменения в свою продукцию до 20 раз в месяц, а масштабные обновления проводит примерно раз в полгода, чтобы сохранять технологическое преимущество.

Кроме того, украинские и иностранные производители всё активнее создают модульные беспилотники и системы, в которых основную роль играет программное обеспечение. Такие дроны можно быстро обновлять дистанционно, без необходимости выводить их из эксплуатации или полностью переделывать конструкцию.

Ранее Тарья Яккола уже отмечала, что НАТО следует внимательно изучить украинский опыт, когда производители получают отзывы от военных и способны предложить усовершенствованные решения буквально за несколько недель. Она назвала это одним из важнейших уроков, который Альянс должен усвоить.

В то же время эксперты отмечают, что западным армиям, возможно, не придется полагаться на беспилотники в такой же степени, как это делает Украина, которая часто использует их для компенсации нехватки других видов вооружения. Тем не менее потенциальные противники активно инвестируют в развитие таких технологий, поэтому руководство НАТО рассматривает беспилотники как один из ключевых элементов будущих войн.

Разработка новейших дронов

Напомним, компания Nordic Air Defense (Швеция) представила "интеллектуальный" дрон-перехватчик K100XR - он предназначен для перехвата воздушных угроз на близком расстоянии. K100XR продемонстрировали в условиях реальных боевых действий; по мнению генерального директора Nordic Air Defense Карла Росандера, новый дрон может заменить дорогостоящие ракеты и прочее вооружение, которое сейчас применяется для сбивания вражеских беспилотников.

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