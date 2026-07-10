Как очистить решетки духовки от нагара: эксперт назвал простой способ без агрессивной химии

Регулярная чистка каждые несколько месяцев позволяет поддерживать решетки в отличном состоянии.

Чистка крупной бытовой техники может показаться сложной задачей, поскольку многие ее детали требуют особого ухода. Если говорить об уборке духовки, то сначала нужно вынуть решетки, чтобы избежать повреждений. Как пишет Марта Стюарт, решетки могут оказаться самой грязной частью прибора.

"Решетки духовки имеют свойство накапливать "воспоминания" о каждом приготовленном блюде. Сыр вытекает, соус разбрызгивается, и, прежде чем вы успеете опомниться, они становятся скорее грязными, чем привлекательными", - отметила специалист по уборке Триш Дуарте.

По словам специалистов, чистка решеток духовки не должна быть сложной и не требует агрессивных спреев и дорогих средств.

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"Регулярная чистка каждые несколько месяцев поддерживает решетки в отличном состоянии", - уверяет Дуарте.

Необходимые средства

Щетка для чистки, губка или стальная вата - лучшие средства для удаления стойких, прижженных остатков пищи и жирных пятен при чистке решеток духовки. Кроме того, могут понадобиться перчатки для уборки, чтобы защитить руки.

Также вам понадобятся стиральная сода, кислородный отбеливатель и средство для мытья посуды.

Инструкции по чистке

"Этот метод прост, экологичен и позволяет избежать едких испарений от агрессивных средств для чистки духовки", - говорит эксперт.

Шаг 1: Приготовьте моющий раствор

Для этого вам нужно смешать от 1/2 до 1 чашки стиральной соды с 1/4 чашки кислородного отбеливателя и добавить каплю средства для мытья посуды.

Шаг 2: Воспользуйтесь раковиной или ванной

Для замачивания и очистки решеток духовки понадобится много места, поэтому, если они не помещаются в кухонную раковину, воспользуйтесь ванной.

"Используйте 1/2 чашки стиральной соды, если замачиваете решетки для духовки в раковине, и 1 чашку, если используете ванну. Таким образом вы получите именно ту очищающую силу, которая нужна для того пространства, с которым работаете", - уверяет Дуарте.

Шаг 3: Замочите в горячей воде

Наполните раковину или ванну горячей водой и добавьте моющий раствор. После чего оставьте решетки замачиваться на 4-12 часов.

"Я люблю оставлять их замачиваться на ночь, потому что это дает раствору достаточно времени, чтобы справиться с самыми стойкими пятнами, избавляя меня от изнурительного трения. Мои руки и запястья, несомненно, благодарны за передышку", - говорит эксперт.

Шаг 4: Очистите после замачивания

"После замачивания очистите решетки щеткой или губкой. Упорные пятна можно осторожно очистить стальной ватой, а для особо стойких нагаров посыпьте губку небольшим количеством сухой соды для стирки, чтобы усилить действие", - посоветовал специалист.

Шаг 5: Промывка и сушка

"Тщательно промойте решетки теплой водой и полностью высушите их полотенцем, чтобы избежать ржавчины", - подчеркнул Дуарте.

Затем установите решетки обратно в духовку, когда они полностью высохнут.

"Ваши решетки будут готовы к выпечке следующей хрустящей пиццы, а вы получите удовольствие, увидев, как они снова засияли", - подытожил эксперт.

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