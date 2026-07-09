'Будет катастрофа': астролог Влад Росс сделал тревожный прогноз по войне в Украине

Астроэксперт предупредил об усилении атак России.

Астролог Влад Росс дал новый прогноз относительно того, когда закончится война в Украине. Кроме того, он спрогнозировал ужесточение воздушных атак на Киев до 12 июля 2026 года в связи с влиянием соединения Марса и Урана.

"Неважно, что делается на земле, что делается на море, сейчас идет война в воздухе. Они будут все время дубасить баллистикой Киев, мы будем нашими прекрасными замечательными дронами уничтожать их НПЗ и все, что, собственно говоря, у них есть… Пока Марс в соединении с Ураном – будет лететь по всему… Очень сложная ситуация, до 12 числа будет разрывать небо. Будет небесная борьба, небесных сил, небесных возможностей. Удары будут ужесточаться", - заявил он во время трансляции.

Среди тех городов, которые будут в особенной опасности, кроме Киева, Росс назвал Херсон и Запорожье.

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"Июль-август будет какая-то катастрофа, и только в сентябре начнется настоящий перелом в нашу пользу", - сказал Росс.

В целом, по словам астролога, в данный момент происходит "эскалация конфликта ради того, чтобы завершить эту войну к концу года".

При этом, как добавил Влад Росс, лично он думает, что "война не закончится до 2029 года", но "охлаждение конфликта или заморозка" могут быть с января до марта 2027 года – во время ретроградного Марса.

"Ослабление Марса (Бога войны) на небе мы раньше января не увидим… Январь-март 2026-го - лучшее время, чтобы окончательно и бесповоротно закончить горячую стадию войны. Я думаю, пока Марс не станет ретроградным, война не закончится", - заявил астролог.

Напомним, ранее ведьма спрогнозировала, когда закончится война в Украине.

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