Новые артефакты и крупный архитектурный комплекс времен Золотой Орды нашли в Казахстане

Найденные ювелирные изделия свидетельствуют о развитой торговле.

На севере Казахстана археологи обнаружили важное сооружение периода Золотой Орды - мавзолей той эпохи, средневековый некрополь и редкие артефакты, пишет сайт orda.kz.

Ученые и студенты Маргуланского университета ведут раскопки в районе Чжаньтай. Они нашли там фрагменты обожженного кирпича, что свидетельствует о крупном архитектурном сооружении. Согласно исследованиям, размер кирпичей 25 на 25 сантиметров соответствует так называемому "стандарту Золотой Орды". Этот тип строительного материала широко использовался в период Золотой Орды при строительстве дворцов, мечетей, мавзолеев и других монументальных сооружений.

По предварительным данным, архитектурный комплекс мог представлять собой мавзолей степной знати XIV–XV веков. Неподалеку был обнаружен большой некрополь того же периода.

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В ходе раскопок археологи также обнаружили декоративные пластины для одежды и набор бусин. Украшения изготовлены из сложного бронзового сплава, что свидетельствует о высоком уровне металлургии в Иртышском регионе в эпоху Золотой Орды.

Неожиданной находкой стала раковина каури, добытая в Индийском океане. Ученые полагают, что она попала в казахскую степь по торговым путям, соединявшим регион с Южной Азией.

Бусины также были импортированы. По мнению археологов, это подтверждает, что жители Великой Степи активно торговали и поддерживали связи с отдаленными территориями Евразии.

Чем известна Золотая Орда

Это средневековое государств было создано в результате экспансии Монгольской империи в XIII веке. Она образовалась после смерти Чингисхана, когда обширная империя была разделена между его потомками. Территория Золотой Орды перешла к Джучи, старшему сыну Чингисхана, а расцвета достигла при Бату-хане (внуке Чингисхана). После военных походов на Восточную Европу Бату-хан основал государство, простиравшееся от Волги до степей в районе Черного моря.

Столицей Золотой Орды был город Сарай, расположенный на Волге. Хотя ее правители были монгольского происхождения, большинство населения составляли тюркские племена. Со временем тюркская культура и язык стали доминирующими, и в XIV веке правители Орды приняли ислам.

Важным аспектом истории Золотой Орды было ее господство над княжествами бывшей Киевской Руси. Они были обязаны платить дань и признавать власть хана, хотя и сохраняли внутреннюю автономию.

Со второй половины XIV века Золотая Орда вступила в период упадка. Их вызвали внутренние конфликты, борьба за престол и нашествия Тимура. В XV веке Золотая Орда распалась на несколько независимых ханств, таких как Крымское ханство, Казанское ханство и Астраханское ханство.

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Напомним, что в Израиле археологи обнаружили руины, которые, по их мнению, могут быть первоначальным местом нахождения Ковчега Завета, описанного в Библии. Судьба Ковчега остается загадкой, поскольку он исчезает из библейских источников еще до вавилонского разграбления Иерусалима в 586 году до н. э.

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