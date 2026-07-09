РФ и Китай создали теневой альянс и совместно готовятся к мировой войне, – Der Spiegel

Россия делится собственным опытом ведения современной войны, а Китай оказывает помощь в виде технологий и военного оборудования.

Россия и Китай углубляют военное сотрудничество на фоне войны в Украине, в частности, совместно работая над нейтрализацией американской спутниковой связи Starlink. Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel по результатам многомесячного расследования, проведенного совместно с партнерами.

В распоряжении авторов оказались внутренние документы, презентации, списки участников закрытых встреч и материалы по совместным оборонным проектам Москвы и Пекина. Как говорится в публикации, одним из ключевых эпизодов стало секретное заседание Российско-китайского форума военных технологий, которое состоялось 10 декабря 2024 года в Екатеринбурге. На встречу прибыли около 80 высокопоставленных чиновников, военных и представителей оборонной промышленности двух стран. Для участников даже ввели специальный дресс-код, а все материалы форума подлежали строгому режиму секретности.

Авторы отмечают, что именно полученные документы позволили установить гораздо более глубокий уровень взаимодействия между Москвой и Пекином, чем было известно ранее. По их данным, стороны не только обсуждают поставки технологий двойного назначения, но и анализируют возможные сценарии противодействия западной военной инфраструктуре.

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Расследование также ставит под сомнение официальные заявления Пекина о нейтралитете в войне России против Украины. Как пишет издание, европейские спецслужбы располагают информацией о подготовке российских военных к работе с китайскими беспилотниками, а Китай помогает России разрабатывать технологические решения для ведения современной войны.

Особое внимание, по словам журналистов, участники форума уделяли системе спутниковой связи Starlink, которая стала критически важной для украинских военных. В документах отмечается, что российские и китайские эксперты изучали возможности ограничения работы этой системы.

Кроме того, документы свидетельствуют о планах создания совместных систем противоракетной и противовоздушной обороны нового поколения. По информации Der Spiegel, соответствующие переговоры между представителями оборонных структур двух государств начались еще в 2023 году в Москве.

По мнению авторов расследования, между Россией и Китаем формируется своеобразное распределение ролей: Москва делится боевым опытом, полученным во время войны против Украины, тогда как Пекин обеспечивает партнерство современной электроникой, полупроводниками и производственными возможностями.

"Между Москвой и Пекином формируется военное партнерство с распределением функций, в котором обе стороны восполняют собственные пробелы", – говорится в публикации.

Журналисты отмечают, что такое сотрудничество меняет ситуацию в сфере безопасности не только для Украины, но и для стран НАТО, ведь оно всё теснее связывает европейский и азиатский театры потенциальных конфликтов.

Российско-китайское сотрудничество

Как писал УНИАН, в мае Россия и Китай подписали декларацию, в которой объявили себя конструктивными силами и заявили о намерении создать новый мировой порядок. В документе подчеркивается полицентричность современного мира и рост роли стран Азии, Африки, Латинской Америки и других регионов.

Москва и Пекин критикуют "гегемонизм" и односторонние силовые подходы, намекая на США, но сами нарушают провозглашенные принципы. Среди заявленных принципов – уважение суверенитета, равноправные отношения, отказ от расширения военных альянсов и урегулирование конфликтов мирным путем.

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