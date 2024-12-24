Столб пепла и дыма от вулкана поднимается на тысячи метров в небо.

На вулкане Сакурадзима в Японии начались взрывные извержения. Об этом сообщает The Watchers.

Японское метеорологическое агентство (JMA) сообщается, что вулкан выпустил столб пепла и дыма, который поднимается в небо на 3000 метров.

Синоптики тем временем предупреждают, что на юго-востоке от вулкана ожидается пеплопад. По прогнозу, даже небольшие вулканические камни могут переноситься ветрами на расстояние до 7 км.

JMA объявило третий уровень тревоги из пяти и ограничило доступ к вершинам вулкана.

Местных жителей просят соблюдать осторожность, поскольку существует риск быстро движущихся потоков горячего газа и падения вулканических камней. Ожидается, что выпадение пепла может вызвать ухудшение видимости и опасные дорожные условия в пострадавших районах. Власти также предупреждают, что мелкие твердые частицы могут повлиять на авиаперевозки, а если пепла будет много, то аэропорты придется закрыть.

Вулкан Сакурадзима - интересные факты

Вулкан Сакурадзима - один из самых активных вулканов Японии. Он пользуется популярностью среди туристов.

Самое крупное извержение произошло между 1471 и 1476 годами. С 1955 года он извергается почти постоянно.

Извержение этого вулкана существенно повлияло на рельеф, ведь до 1914 Сакурадзима был отдельным островом, но в результате извержения вулкан соединился потоками лавы с полуостровом Осуми.

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