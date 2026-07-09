Украина является важнейшим учителем для Европы в вопросе самообороны, – СМИ

Украина создала самую адаптивную, экономически эффективную и проверенную в боях экосистему беспилотных технологий и инноваций в Европе.

Пока лидеры НАТО на саммите альянса обсуждают будущее безопасности Европы, один вывод становится невозможным игнорировать: Украина превратилась в ведущую мировую лабораторию современной войны с использованием дронов, пишет Friedrich Naumann Foundation.

Издание отметило, что на Рижском саммите по дронам в 2026 году военные командиры и политические лидеры признали, что НАТО должно адаптироваться гораздо быстрее, если хочет идти в ногу с инновациями на поле боя.

Они, похоже, наконец осознали насущную необходимость перенять опыт Украины в сфере инноваций по использованию беспилотников.

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В статье говорится, что в последние годы многие лидеры стран НАТО относились к украинским инновациям на поле боя с большой неосведомленностью и высокомерием. Украину считали страной, которая лишь импровизирует под давлением.

"Это украинские домохозяйки…", – эта цитата генерального директора компании Rheinmetall Армина Паппергера стала предметом широких насмешек в Украине.

Издание добавляет, что тем временем Украина создала самую адаптивную, экономически эффективную и проверенную в боях экосистему беспилотных технологий и инноваций в Европе. На саммите по беспилотникам в Риге эту реальность уже нельзя было игнорировать.

"Решительность, способность к адаптации и инновационный дух украинской армии не имеют себе равных", – заявила министр обороны Нидерландов Дилан Ешильгоз-Зегериус.

Командующий Вооружёнными силами Латвии, генерал-майор Каспарс Пуданс отметил, что для успешного ведения войны с использованием дронов необходимы четыре "достаточно": достаточно хорошо, достаточно быстро, достаточно дешево и ровно столько, сколько нужно.

"Эта формула отражает урок, который Украина усвоила из необходимости: преимущество на поле боя всё меньше зависит от совершенных систем, а всё больше – от способности широкомасштабно и оперативно внедрять эффективные технологии", – пояснил Пуданс.

Однако, как отмечается в публикации, уроки, извлеченные из опыта Украины, выходят за пределы чисто технологической сферы. Как подчеркнула заместитель генерального секретаря НАТО по вопросам оборонной промышленности, инноваций и вооружения Тара Яаккола, поддержка Украины эволюционировала "от передачи запасов к привлечению собственной промышленности, а теперь речь идет о совместном строительстве с Украиной и на ее территории".

Яаккола добавила, что союзники глубоко благодарны Украине за то, что она делится с партнерами знаниями, приобретёнными в ходе этой ужасной войны.

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Давид Алоян подчеркнул ещё один важный урок: скорость.

"Один из важнейших уроков заключается в том, что скорость имеет решающее значение в современной войне", – подчеркнул он.

По словам Алояна, ситуация на поле боя меняется гораздо быстрее, чем длятся традиционные циклы оборонного планирования и закупок.

"Если мы потратим на это несколько месяцев, технологии уже устареют", – констатировал Алоян.

Украина отреагировала на это, объединив централизованные и децентрализованные механизмы закупок. Хотя централизованные закупки остаются относительно более медленными, Алоян пояснил, что их постоянно совершенствуют.

В то же время децентрализованные модели позволяют конечным пользователям закупать и внедрять новые решения за считанные дни, обеспечивая уровень оперативности, которого многие страны НАТО до сих пор не могут достичь.

Издание сообщило, что на саммите в Риге всплыла неприятная правда: Украина уже не просто защищает Европу. Она является важнейшим учителем для Европы в вопросе самообороны.

"Задача НАТО заключается не просто в том, чтобы поддержать Украину, а в том, чтобы поучиться у неё и адаптировать собственные институты к реалиям современной войны", – отмечается в статье.

От того, сможет ли Альянс преобразовать эти уроки в ускоренные закупки, более гибкие институты и современную военную доктрину, может зависеть будущая безопасность Европы.

Украинские дроны: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, наблюдается положительный прогресс в отношении Drone Deal между Украиной и США. Зеленский пояснил, что, хотя соглашение еще не подписано, США получили от Украины различные виды беспилотников, в которых они заинтересованы, для испытаний. Президент Украины сообщил, что уже есть положительный отклик со стороны США. Он предполагает, что следующим этапом станет "Drone Deal".

Также мы писали, что противовоздушная оборона Украины все больше опирается не на зенитно-ракетные комплексы, а на дроны-перехватчики. Они стали более дешевой и эффективной альтернативой дорогостоящим зенитным ракетам. Украина совершенствует свои средства перехвата, а Россия параллельно разрабатывает новые способы обхода обороны. Именно поэтому, по словам военных, борьба в небе превратилась в непрерывное технологическое соревнование.

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