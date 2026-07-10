Netflix показал трейлер 2 сезона сериала 'Джентльмены' от Гая Ричи

Продолжение популярного криминального сериала выйдет 3 сентября 2026 года.

Стриминговый сервис Netflix показал трейлер второго сезона криминально-комедийного сериала "Джентльмены" (The Gentlemen) от Гая Ричи, который является спин-оффом его же одноименного фильма 2020 года.

В новом сезоне бывший миротворец ООН Эдди Хорниман, он же "Герцог", унаследовавший бизнес, связанный с наркоимперией главного героя оригинального фильма, продолжит завоевывать позиции в новом для себя деле. Для расширения своей империи он решит распространить влияние за пределы страны и бросит вызов итальянской мафии.

К главным ролым в новом сезоне сериала вернулись Тео Джеймс ("Ограбление: План "Лондон", франшизы "Другой мир", "Дивергент", сериалы "Аббатство Даунтон", "Белый лотос", "Жена путешественника во времени") и Кая Скоделарио (сериал "Молокососы", франшиза "Бегущий по лабиринту", фильмы "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки", "Красивый, плохой, злой", "Обитель зла: Раккун-Сити").

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Также в шоу задействованы Винни Джонс ("Карты, деньги, два ствола", "Большой куш", "Евротур"), Дэниел Ингс (сериалы "Корона", "Черное зеркало", "Рыцарь семи королевств"), Рэй Уинстон ("Отступники", "Холодная гора", "Черная вдова"), Джанкарло Эспозито (сериалы "Во все тяжкие", "Мандалорец", "Калейдоскоп") и другие.

Среди новых имен в актерском составе – Хью Бонневиль (франшиза "Приключения Паддингтона", сериалы "Аббатство Даунтон", "Агентство"), Микеле Морроне (франшиза "365", "Непокорная Элис", "Горничная"), Серджо Кастеллитто ("Конклав"), Бенджамин Клементин ("В руках Данте", франшиза "Дюна") и другие.

Второй сезон сериала будет состоять из восьми эпизодов, которые станут доступны все одновременно 3 сентября 2026 года.

Напомним, первый сезон "Джентльменов" вышел на Netflix в марте 2024 года и получил положительные отзывы.

В настоящее время общая оценка сериала на IMDb составляет 8 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 75% одобрения от критиков и 84% от зрителей. Тем временем, на Metacritic кинообозреватели оценили его в 66 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 7,1 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

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