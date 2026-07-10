Саммит НАТО в Анкаре стал упущенной возможностью из-за политики Трампа, - Politico

По словам бывшего американского посла, новая реальность такова, что США больше не являются надежным союзником.

Когда лидеры НАТО возвращаются домой после ежегодного саммита в Анкаре, создается впечатление, что они поняли: такие встречи не стоят усилий, пока Дональд Трамп остается президентом США. Такое мнение высказал бывший посол США при НАТО Иво Даалдер в интервью Politico.

"Они и сказали это прямо, завершив саммит расплывчатой фразой: "Мы с нетерпением ждем нашей следующей встречи", вместо того, чтобы подтвердить, что они соберутся в Албании в следующем году, как и планировалось", - отметил автор материала.

По его словам, Анкара во многих смыслах стала упущенной возможностью.

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""Декларация саммита в Анкаре", имеющая громкое название, - это одностраничное, состоящее из шести абзацев шаблонное заявление, которое не стоит даже бумаги, на которой оно напечатано. И хотя сообщения из-за кулис трехчасовой встречи лидеров свидетельствовали о том, что Трамп был приветлив и даже похвалил союзников за увеличение расходов на оборону, как только включились камеры, он обрушил шквал ругательств на те же самые страны", - отметил Даалдер.

В частности, американский лидер упрекнул Великобританию, Францию, Германию и Бельгию за то, что они не оказали помощь во время войны в Иране. В то же время испанцев он назвал "безнадежными, плохими людьми", приказав немедленно прекратить любую торговлю с этой страной.

Также он заявил, что Гренландия должна стать частью США, подчеркнув, что она "очень важна" для Америки, "но не важна для Дании".

"Неудивительно, что многие лидеры НАТО сейчас считают, что превращение этих встреч в ежегодный ритуал было ошибкой, и что альянсу следует вернуться к проведению саммитов лишь время от времени. Еще не так давно это было нормой. Именно во времена бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга саммиты впервые стали ежегодной традицией. Как бывший премьер-министр Норвегии, он считал, что работа организации требует регулярного созыва его коллег. Его преемник, Марк Рютте, разделял это мнение. До сих пор", - подчеркнул автор публикации.

По словам Даалдера, Рютте приложил все усилия, чтобы убедиться, что саммит в Анкаре пройдет без инцидентов. Он защищал решение Трампа начать войну в Иране, несмотря на мнение почти всех остальных стран НАТО.

Также генсек альянса дважды ездил в Вашингтон, чтобы убедить Трампа в ценности НАТО. Когда президент США заявил, что "серьезно рассматривает возможность выхода из НАТО", возмущенный отказом Европы присоединиться к конфликту с Ираном, Рютте вновь отправился в Вашингтон, подчеркивая ключевую роль европейских баз и воздушного пространства для ведения военных действий.

"Буквально в прошлом месяце Рютте посетил Вашингтон, чтобы провести презентацию в Овальном кабинете с использованием картонных плакатов с золотым тиснением, восхваляя Трампа за все, что тот сделал, чтобы побудить страны НАТО увеличить расходы на оборону. Даже в Анкаре Рютте призвал президента США "воспользоваться победой", ведь он укрепил НАТО, заставив союзников выделить гораздо больше средств", - пишет эксперт.

В то же время все эти усилия позволили достичь главной цели саммита - встречи, которая, как отметил министр иностранных дел Литвы, должна была быть "настолько скучной, насколько это вообще возможно".

"Но это не то, для чего предназначены саммиты. И, безусловно, у 32 мировых лидеров - вместе с их многочисленными свитами - есть дела поважнее, чем собираться на два дня, тратя огромные средства, лишь для того, чтобы их встреча оказалась "скучной", - добавил Даллдер.

Несмотря на то, что было достигнуто согласие по некоторым необходимым мерам по модернизации боеспособности, никаких важных решений принято не было, а по новой повестке дня согласия достигнуто не было, считает эксперт.

"Новая реальность такова: США больше не являются надёжным союзником. Даже если новый президент подтвердит приверженность Америки НАТО и статье 5 (как это сделал Трамп в Анкаре), Европе придётся взять на себя гораздо большую ответственность за собственную оборону. Управление переходом от альянса под руководством США к альянсу под руководством Европы - это задача номер один. И НАТО не нужно, чтобы его лидеры собирались каждый год, чтобы это осуществить", - подытожил автор публикации.

Саммит НАТО - последние новости

Как писал УНИАН, в России устроили истерику из-за решения на саммите НАТО по Украине. Как подчеркнула пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, приоритеты НАТО остаются неизменными.

"Милитаризация европейского континента, акцент на наращивании обороноспособности, подготовка к вооруженному конфликту с Россией и, конечно же, помощь Украине", - сказала она.

Также Рютте после успешного саммита НАТО обратился к Путину с посланием. По его словам, разногласия между президентом США Дональдом Трампом и другими лидерами НАТО продемонстрировали демократическую силу альянса и должны стать уроком для Путина.

"Сейчас он (Путин) наблюдает, как союзники иногда немного расходятся во мнениях, немного ссорятся, а затем объединяются и снова сплочаются", - высказался политик.

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