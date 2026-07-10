'Это лицемерие': министр обороны Польши возмутился критикой военной помощи Украине

По словам политика, Польша будет поддерживать Украину и помогать ей в той мере, в какой сможет.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что будет отстаивать решение о передаче Украине ракет Patriot. Он считает, что политики партии "Право и справедливость" (PiS) в этом вопросе ведут себя как лицемеры. Об этом политик сказал в эфире TVN24.

В частности, глава президентского Бюро международной политики Марцин Пшидач написал в соцсети X, что ключевую роль в склонении правительства к передаче Украине ракет Patriot сыграл заместитель министра обороны Цезарий Томчик.

"Это предательство или просто глупость?" - высказался он.

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В то же время Косиняк-Камыш ответил:

"Это я спрашиваю министра Пшидача: предательство ли это или глупость - то, что они делают последние несколько дней, то, что рассказывают, вся эта чепуха, эта ерунда, не видя, в чём заключается польская государственная необходимость".

По словам министра, национальные интересы Польши заключаются в том, чтобы Украина выиграла эту войну.

"Польша будет поддерживать Украину и помогать ей настолько, насколько сможет. Передача нескольких ракет Patriot по просьбе Соединенных Штатов, генерального секретаря [НАТО - ред.], - это не что-то плохое, а наоборот, что-то хорошее. И я лично буду отстаивать это решение, которое мы приняли как правительство, как Министерство национальной обороны. Скажу больше. Я горжусь тем, что мы помогаем стране, которая уже четыре года изматывает Российскую Федерацию. Насколько это в наших силах, но при этом мы устанавливаем четкие правила, например, "МиГи" в обмен на дроны", - подчеркнул политик.

Косиняк-Камыш считает, что предательством стало то, что президент Кароль Навроцкий не подписал закон о внедрении программы SAFE.

"Господин президент предал польские интересы, не подписав SAFE. И это было предательство, которое привело к тому, что если бы не наша решимость и преодоление этого препятствия, которое подложили нам под ноги, сегодня у нас не было бы 62 контрактов для польской армии на сумму 120 миллиардов злотых", - сказал он.

Министр подчеркнул, что в партии "Право и справедливость" (PiS) есть лицемеры, ведь во время их правления Украине передали "танки, самолеты, вертолеты, самое современное оружие".

"Я должен защищать их от них самих. Они суверенны в отношении собственного разума. Уже сейчас они суверенны в отношении собственного разума, потому что постоянно говорят об этой суверенности", - добавил политик.

Польша и Украина - последние новости

Ранее Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что Польша поможет Украине с запуском производства ракет для Patriot. По его словам, в настоящее время передача оборудования Украине без участия Польши не осуществляется.

"Наша страна входит в число четырех стран НАТО - помимо Польши это Германия, Швеция и Нидерланды - которым в Анкаре присвоен статус страны, в которую могут быть переданы технологии, связанные с производством и обслуживанием ракет Patriot. Польша является одной из стран, определенных Соединенными Штатами для этого производства и обслуживания, поэтому мы будем сотрудничать с Украиной и в этом вопросе", - заверил Косиняк-Камыш.

В то же время министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что россияне получают удовольствие от конфликта между Польшей и Украиной.

"Конечно, мы не можем изменить историю. Мы не можем вернуть ни одну жертву. Что мы можем сделать - все мы здесь - это лучше понять собственную историю и примириться, построить общее будущее, вместо того чтобы разрывать друг друга", - заявил он.

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