Топливный кризис затронул 50 млн россиян: FT оценила беспрецедентные масштабы потерь РФ

По оценкам аналитиков, выведены из строя от 20 до 40 процентов нефтеперерабатывающих мощностей РФ.

Атаки украинских беспилотников на энергетическую инфраструктуру погрузили Россию в топливный кризис таких масштабов, каких не было со времен последних лет существования Советского Союза. В некоторых регионах время ожидания на АЗС достигло нескольких дней, а социальные сети переполнены видеозаписями стычек в очередях, пишет Financial Times.

Согласно анализу издания, которое оценило количество автомобилистов в каждом регионе, дефицит напрямую затрагивает около 50 миллионов россиян. Это 35% населения.

Власти нескольких регионов ввели систему распределения бензина, а россияне начали продавать свои места в очередях. Правоохранители задержали мужчину, одетого в полицейскую форму. Он пытался попасть на АЗС без очереди, чтобы купить бензин.

Видео дня

Есть свидетельства того, что кризис затрагивает не только частных автомобилистов: в Сибири уже приостановил работу оператор по вывозу мусора. Ситуация вынудила кремлевского диктатора Путина, который часто дистанцируется от внутренних трудностей, публично признать нехватку топлива, но "не критическую".

До 40% российских НПЗ выведены из строя

Истинные масштабы кризиса оценить сложно. Россия перестала публиковать значительную часть соответствующих данных, но большинство аналитиков сходятся во мнении, что от 20 до 40 процентов перерабатывающих мощностей выведены из строя.

В июне Россия в среднем перерабатывала 4,1 млн баррелей в сутки. Это на 28% меньше среднего объема за последние пять лет и на 35% меньше номинальной мощности.

В среду власти пообещали увеличить импорт нефтепродуктов и запретили экспорт дизельного топлива. Это основной продукт нефтепереработки в РФ.

Украинские санкции действуют

Давление на российскую нефтеперерабатывающую отрасль Украина резко усилила в мае, начав с оккупированного Крыма. По состоянию на понедельник атакам подверглись 10 ключевых НПЗ России, включая крупнейший в Омске, на долю которого приходится около 7% нефтеперерабатывающих мощностей страны.

"Сейчас на одну цель направлено гораздо больше дронов, чем раньше. Они физически пробивают оборону, как средневековый кавалерийский клин. Защита, которая раньше работала, не может выдержать такого давления. Это новая норма", – рассказал журналистам высокопоставленный кремлевский чиновник.

К 25 июня почти 50 российских регионов ввели определенные ограничения на продажу топлива, в то время как по всей стране образовались длинные очереди на автозаправочных станциях. К 8 июля местные власти или продавцы ввели ограничения в большинстве регионов, а три объявили режим "повышенной готовности" – шаг перед введением чрезвычайного положения.

Есть ли пути решения

В целом у Кремля ограниченный набор инструментов для решения топливного кризиса. Россия исторически производила примерно столько же бензина, сколько потребляла, и располагает небольшими мощностями для хранения, что затрудняет стабилизацию рынка.

Основные нефтеперерабатывающие мощности также расположены в центральной и западной России, где проживает и большинство населения. А это делает их уязвимыми для украинских дронов.

Топливный кризис в России – последние новости

Во вторник приостановил работу после украинской атаки дронами Омский НПЗ, крупнейший в России, расположенный в глубине Сибири, в 2500 км от линии фронта. Эта украинская атака стала одной из самых удаленных с начала полномасштабного вторжения оккупантов.

В июне Россия импортировала рекордные 141 тысячу тонн бензина из Беларуси – скромный объем по сравнению с ежедневным внутренним потреблением в 110 тысяч тонн – но этот показатель в 141 раз превышает показатель годом ранее. Однако это все равно не спасет Москву от кризиса, говорят аналитики.

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