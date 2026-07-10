Магнитная буря еще не закончилась: ученые рассказали о ситуации 10 июля (график)

В ближайшие дни ситуация должна нормализоваться, но сегодня еще ожидаются кратковременные всплески активности.

Слабая магнитная буря, которая периодически возникала в последние дни, ожидается и сегодня, 10 июля. Об этом предупреждает Британская геологическая служба.

По словам ученых, скорость солнечного ветра вернулась к норме, но сегодня на нашу планету появлияет корональная дыра на Солнце. Из-за нее в течение суток ожидаются периодиы, когда магнитная активность достигнет уровня G1.

Затем ожидается постепенное снижение активности, и уже завтра геомагнитная обстановка снова вернется к спокойному состоянияю.

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Ученые обнаружили необычные изменения на Солнце перед вспышкой - что известно

Ученым удалось обнаружить признаки мощной солнечной вспышки за несколько часов до ее начала.

Новое исследование показало, что примерно за три часа до вспышки класса X9, которая произошла в октябре 2024 года, в атмосфере Солнца начали увеличиваться яркость плазмы, скорость ее движения и турбулентность. За 15–20 минут до вспышки эти процессы резко усилились.

Пока выводы основаны лишь на одном наблюдении, однако в будущем такие признаки могут лечь в основу систем раннего предупреждения о солнечных вспышках и опасной космической погоде.

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