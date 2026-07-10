Валюта дорожает в конце недели: курс доллара и евро в Украине 10 июля

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,37 грн, а евро – 50,61 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 10 июля, вырос на 5 копеек и составляет 44,81 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,37 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня также вырос на 12 копеек и составляет 51,26 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,61 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,61 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,50 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 51,23 грн/евро, а курс продажи – 51,05 грн/евро.

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Курс доллара в Украине – последние новости

Нацбанк установил на 10 июля официальный курс доллара к гривне на уровне 44,52 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на пятницу был установлен на уровне 50,88 гривни за один евро, таким образом национальная валюта потеряла 19 копеек.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой сообщил, что доллар будет оставаться вблизи психологической отметки в 45 гривень, а основные колебания будут происходить в относительно узком коридоре – 44,4–45 грн. По его словам, евро, скорее всего, будет оставаться в пределах 51–52,5 грн.

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