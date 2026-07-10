Живут ли змеи в Арктике: ответ может вас удивить

Этот род, пожалуй, больше, чем любые другие змеи, размывают традиционные границы между хладнокровностью и теплокровностью.

Гадюки - единственные змеи, обитающие за Полярным кругом, в частности, в Скандинавии и севере России. Об этом пишет discoverwildlife.

Интересно, что этот род, пожалуй, больше, чем любые другие змеи, размывают традиционные границы между хладнокровностью и теплокровностью.

Наиболее очевидная адаптация к жизни так далеко на севере проявляется ранней весной, когда греющиеся на солнце гадюки словно растягивают свои ребра и расплющивают тело, как блины. Таким образом, они увеличивают площадь поверхности, контактирующей с солнечными лучами, превращая их в эффективные солнечные панели для рептилий.

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Отмечается, что северным гадюкам также помогает их репродуктивная стратегия. В то время как многие змеи откладывают яйца в естественных теплых местах, таких как компостные кучи, гадюки сохраняют развивающиеся эмбрионы в своем теле и "рожают" живых детенышей.

Таким образом детеныши защищены от экстремально низких температур, так как яйца, отложенные на открытом воздухе, вероятно, не смогли бы выдержать. Мелкие млекопитающие процветают северной весной. Один успешный удар ядовитыми клыками - и гадюка может счастливо жить неделями, даже месяцами, пережив любые поздние похолодания.

Интересно, что гадюки, помимо того, что являются змеями, обитающими в самых северных регионах, также являются самыми высокогорными змеями в мире, встречающимися на высоте 2500 метров над уровнем моря.

Гадюка считается самой опасной в Украине

На территории Украины можно встретить не так много ядовитых змей. Среди них самой опасной считается гадюка Никольского. Она занимает один из крупнейших ареалов на территории страны - лесостепную зону. Поэтому встретить такую гадюку в Украине в теплое время года не так уж и сложно.

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