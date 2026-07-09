В Мали повстанцы атаковали колонну из более чем 200 российских наемников, - Reuters

Колонна направлялась в город Анефис на севере страны, где продолжаются боевые действия.

На севере Мали 9 июля под атаку попала военная колонна, в составе которой находились более 100 малийских военных и более 200 бойцов российского военизированного формирования "Африканский корпус". Об этом пишет Reuters со ссылкой на три источника в сфере безопасности и представителя одной из вооруженных группировок.

Отмечается, что колонна направлялась в город Анефис на севере страны, где продолжаются боевые действия. По словам источников, именно на подступах к населенному пункту она попала под обстрел утром в четверг.

Представитель повстанческой группировки под руководством туарегов "Фронт освобождения Азавада" (FLA) взял на себя ответственность за нападение. В то же время пока неясно, участвовали ли в нападении также боевики филиала "Аль-Каиды" "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Мусульмин" (JNIM).

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По информации трех источников, во время боев авиационную поддержку войскам Мали оказала соседняя союзная страна Нигер.

Как напомнило агентство Reuters, "Африканский корпус" поддерживает вооруженные силы Мали в борьбе с повстанческими группировками, ведущими боевые действия на территории этой западноафриканской страны с 2012 года.

Ситуация в Мали

Как писал УНИАН, в апреле в Мали резко усилились бои. Местные жители сообщали о дыме и взрывах вблизи аэропорта Бамако. Тогда представитель посольства РФ заявил, что "Африканский корпус", который контролирует Кремль и является преемником африканского подразделения наемной группы "Вагнер", оказывает поддержку малийским силам, отражающим атаки боевиков за пределами столицы.

Тогда же стало известно, что в Мали был сбит российский военный вертолёт. Все, кто находился на борту, погибли. Точные причины уничтожения вертолёта не сообщались, однако, вероятно, это было "внешнее огневое воздействие", то есть работа ПВО.

Кроме того, 25 апреля в Мали был убит пророссийский министр обороны Садио Камару. Повстанцы напали на резиденцию министра в гарнизонном городке Кати. По данным разведки, атаку совершили боевики группировки JNIM. Для атаки использовали заминированный автомобиль, которым управлял террорист-смертник. Взрыв практически полностью разрушил резиденцию.

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