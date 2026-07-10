Украинские дроны в Сибири могут стать последней каплей для Путина, - WSJ

Кремлю теперь необходимо защитить гораздо большую территорию при ограниченных возможностях ПВО.

В понедельник несколько украинских беспилотников успешно атаковали крупнейший российский нефтеперерабатывающий завод в сибирском городе Омске. Системы ПВО там практически отсутствовали, поскольку российские власти полагали, что завод в находится слишком далеко от Украины, чтобы подвергаться опасности.

Как пишет The Wall Street Journal, этот удар, ознаменовал собой значительное расширение дальности глубоких ударов Украины. До сих пор они ограничивались европейской частью России, в пределах примерно 1600 километров от контролируемой Киевом территории. Но Омск находится почти в 2400 километрах по прямой. При этом, по данным компании Fire Point, максимальная дальность действия украинских беспилотников, использованных в этой операции, составляет 3400 километров.

"Это означает, что обширная дополнительная территория России, включая ядро ​​нефтегазовой отрасли в Западной Сибири и сотни ключевых военных объектов, также потребует защиты от украинских авиаударов – в то время как российская противовоздушная оборона и без того истощена неустанной кампанией Киева с использованием беспилотников и ракет", - отмечает WSJ.

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В этом году пострадали все основные нефтеперерабатывающие заводы в европейской части России, производство бензина сократилось как минимум на четверть, что привело к длинным очередям, дефициту и нормированию по всей стране. Также начинает возникать и дефицит дизельного топлива - в среду Москва объявила о запрете на экспорт.

"В каком-то смысле, удар по Омску вполне может стать последней каплей. Это, безусловно, значительно, и чем дальше бьют украинцы, тем серьезнее становится ситуация для российской энергетической системы", – сказал Джеймс Хендерсон из Оксфордского института энергетических исследований.

РФ потеряла как оперативную, так и стратегическую глубину

Расширяющаяся кампания Киева по глубоким ударам, поражающим цели по всей России, сочетается с параллельной кампанией средних ударов, которая сосредоточена на оккупированной южной Украине и Крыму, на расстоянии от 80 до 240 километров.

"Россия теперь потеряла как оперативную, так и стратегическую глубину. У России есть лишь определенное количество средств ПВО, и все они не могут находиться на линии фронта. Чем больше территории России теперь приходится защищать, а это, по сути, весь путь до Владивостока, тем более проницаемой становится линия фронта, а это значит, что Украине будет еще легче перебрасывать боеприпасы через тыл России", – сказал отставной маршал авиации Королевских ВВС Эдвард Стрингер.

Как отмечает WSJ, в число новых целей, находящихся в зоне досягаемости Украины, входят главный российский терминал сжиженного природного газа на полуострове Ямал в Арктике, основные нефтегазодобывающие объекты страны в Западной Сибири, узлы трубопроводов и насосные станции, а также некоторые из наиболее важных объектов российской военной промышленности.

При этом нефтеперерабатывающие заводы остаются ахиллесовой пятой России, говорят экономисты. Поскольку российская экономика привыкла к дешевому топливу, субсидии – в том числе необходимые для поддержания деятельности фермеров и авиакомпаний – могут легко достигать нескольких миллиардов долларов в месяц, как раз в тот момент, когда доходы от экспорта нефтепродуктов исчезают.

"Нехватка топлива также приведет к нехватке топлива для армии, к сбоям в доставке потребительских товаров, включая продукты питания, и мы видим, что фермеры уже сталкиваются с проблемами с топливом", – сказал российский эксперт по энергетике Михаил Крутихин.

Украинские и западные чиновники надеются, что в какой-то момент – возможно, даже в этом году – такое растущее давление может заставить Путина прекратить войну.

Топливный кризис в РФ

По оценкам FT, топливный кризис напрямую затрагивает около 50 миллионов россиян. Это 35% населения. По оценкам аналитиков, выведены из строя от 20 до 40 процентов нефтеперерабатывающих мощностей РФ.

В июне Россия импортировала рекордные 141 тысячу тонн бензина из Беларуси – скромный объем по сравнению с ежедневным внутренним потреблением в 110 тысяч тонн – но этот показатель в 141 раз превышает показатель годом ранее.

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