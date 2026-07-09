Путин понимает, что у него сейчас нет преимущества, – Зеленский

Он также рассказал о встрече с Трампом и поблагодарил за положительное решение по поводу лицензии на производство "Патриотов".

Президент России Владимир Путин понимает, что у него сейчас нет преимущества. Об этом в комментарии журналистам сказал президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос, изменила ли встреча с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом его видение перспектив достижения справедливого мира в ближайшее время.

"Наши команды понимают, что действительно сейчас у нас есть окно возможностей. Украина стала сильнее и на поле боя, и в воздухе. И все видят соответствующие результаты. Безусловно, прежде всего, благодаря нашим военным, я им очень благодарен. Они дают мне возможность укреплять мои позиции, поэтому я и сказал, что есть окно возможностей", – отметил глава государства.

Он добавил, что президент России Владимир Путин, знает он об этом или нет, но он точно получает информацию и "понимает, что сейчас у него нет преимущества".

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"Есть баллистика, есть действительно такие абсолютно трагические и страшные удары по гражданскому населению нашего государства, но это единственное преимущество, которое у него осталось. Больше ничего нет. И это видят все", – подчеркнул Зеленский.

Он также отметил: "Мы разговаривали с президентом Трампом, я во время саммита встречался со многими различными лидерами, даже с лидерами тех государств, с которыми раньше у меня не было встреч. Все отмечают одно – Украина стала сильнее".

Позиция Трампа

Также на вопрос, сложилось ли у него впечатление, что тема Украины снова в центре внимания Трампа, он поблагодарил Турцию, США и всех остальных партнеров за приглашение на саммит НАТО.

"Он был добр и очень результативен. Результативной стала и наша встреча с президентом Трампом. Спасибо за положительное решение по лицензии на производство "Пэтриотов". Мы подробно обсудили это с президентом и его делегацией", – сказал Зеленский.

Он добавил, что Трамп неоднократно подчеркнул, что в настоящее время лишь 2–3 страны в мире могут производить "Пэтриот", ведь остальные технологически к этому не готовы.

"Украина признана Америкой страной, готовой это делать. И теперь необходимо, чтобы уже после нашей договоренности с президентом наши группы, наши дипломаты, Министерство иностранных дел и Министерство обороны согласовали все остальные технические моменты. Чем раньше договоримся – тем раньше сможем производить "Патриоты", – отметил президент.

"Патриот" для Украины

Как сообщал УНИАН, Зеленский заявил, что в ближайшие дни Украина получит от США пакет ракет PAC-3 для зенитного ракетного комплекса "Патриот".

По его словам, теперь очень важно, чтобы наши технические группы, все наши представители различных министерств и представители исполнительной власти без промедления приступили к работе над этим вопросом, чтобы мы очень быстро получили лицензии и начали производство в Украине.

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