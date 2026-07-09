Маск и Безос руководствуются этим правилом: как работает теория 'четырех горелок'

Согласно этой концепции, добиться выдающегося успеха без компромиссов практически невозможно – приходится сознательно отказываться от части важных сфер жизни.

Теория четырех "горелок" набирает популярность как простое объяснение того, почему даже самые успешные люди мира вынуждены чем-то жертвовать ради своих достижений. Ее часто упоминают, когда говорят о таких предпринимателях, как Илон Маск или Джефф Безос, которые посвятили значительную часть жизни развитию собственных компаний, пишет Your Tango.

Авторство концепции приписывают американскому комику Дэвиду Седарису, а широкую популярность она приобрела благодаря писателю Джеймсу Клиру.

Суть теории заключается в том, что жизнь можно представить как плиту с четырьмя конфорками. Каждая из них символизирует одну из ключевых сфер: семью, друзей, здоровье и работу. Однако "топлива" – то есть времени, энергии и внимания – всегда ограниченное количество.

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Согласно этой идее, чтобы добиться успеха, человеку часто приходится "выключить" одну из конфорок. А если речь идет о выдающемся успехе, иногда приходится пожертвовать двумя или даже тремя сферами жизни.

Теория не утверждает, что нужно обязательно отказываться от семьи или здоровья. Она лишь напоминает: каждое решение имеет свою цену. Каждый дополнительный час, посвященный работе, автоматически отнимает время, которое можно было бы провести с близкими, друзьями или потратить на отдых.

В то же время сторонники концепции подчеркивают, что баланс не означает одинаковое количество времени для всех сфер жизни. На разных этапах приоритеты могут меняться: иногда больше внимания требует карьера, а в другие периоды – семья или собственное здоровье.

Главная идея теории – не призыв к постоянным жертвам, а осознанный выбор. Она предлагает честно ответить себе, что является самым важным именно сейчас, и не пытаться одновременно быть идеальными во всем.

При этом автор концепции подчеркивает, что у успеха нет универсального определения. Для кого-то он означает построить многомиллиардный бизнес, а для кого-то – создать крепкую семью или жить в гармонии с собой. Именно поэтому теория четырех "горелок" призывает не гнаться за чужими стандартами, а определить собственные жизненные приоритеты.

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