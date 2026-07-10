Вы точно видели такое предложение, но не задумывались, что оно означает.

Если вы регулярно пользуетесь интернетом, то знаете, что почти на каждом сайте рано или поздно на экране всплывает баннер, где написано - данный сайт содержит файлы cookie и просит вас их принять или отказаться. Рассказываем, что такое куки простыми словами и как лучше поступить, видя такое уведомление.

Для чего нужны куки на сайтах

Файлы cookie - это данные, их каждый сайт хранит в браузере, которым мы пользуемся. Как только пользователь с определенного устройства и браузера попадает на сайт во второй раз, этот сайт "вспоминает" его и передает на сервер информацию о том, куда пользователь заходил, какие рубрики или товары просматривал, и что делал. До конца неизвестно, кто и почему назвал эти файлы именно так - переводе с английского "cookie" означает "пирожное".

Для того, чтобы комфортно и без опаски пользоваться интернетом и заходить на сайты, нужно понимать, зачем просят принять куки. Владельцам ресурсов, на которых вы бываете, нужны данные о вашем поведении на сайте, в первую очередь, для рекламы.

Видео дня

Видя действия всех посетителей сайта, люди, которые занимаются его продвижением, могут проанализировать эти данные и понять, как лучше развивать сайт, где есть "слабые места", что пользователей интересует, а что - нет, и если они быстро уходят с сайта, то почему. Вместе с этим специалисты понимают, какие страницы наиболее привлекательны для пользователей, с каких идет наибольшее количество продаж и как долго люди находятся на сайте.

Реклама тоже настраивается на основании этих данных - система "знает", какие запросы вводил человек и какие страницы посещал, и потом он видит рекламные баннеры на основании своих интересов. Дополнительно файлы cookie используются, чтобы хранить данные о всяких опросах - без них браузер не мог бы "запомнить" ответы пользователя.

Нужно ли соглашаться на куки и принимать их

Принимать файлы cookie или нет - зависит только от вас, но разобраться, что будет, если не принять куки, никогда не будет лишним. Когда вы их принимаете, сайт хранит информацию о том, какой язык вы выставили, какой город выбрали, какие данные вводили, чтобы войти в свой аккаунт, сохраняли ли что-то в избранное, добавляли ли какие-то товары в корзину и так далее. Если отказаться принимать файлы куки, при последующем посещении сайта вы будете новым пользователем, возможно даже не увидите эту плашку с предложением о принятии файлов.

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