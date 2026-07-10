Если вы регулярно пользуетесь интернетом, то знаете, что почти на каждом сайте рано или поздно на экране всплывает баннер, где написано - данный сайт содержит файлы cookie и просит вас их принять или отказаться. Рассказываем, что такое куки простыми словами и как лучше поступить, видя такое уведомление.
Для чего нужны куки на сайтах
Файлы cookie - это данные, их каждый сайт хранит в браузере, которым мы пользуемся. Как только пользователь с определенного устройства и браузера попадает на сайт во второй раз, этот сайт "вспоминает" его и передает на сервер информацию о том, куда пользователь заходил, какие рубрики или товары просматривал, и что делал. До конца неизвестно, кто и почему назвал эти файлы именно так - переводе с английского "cookie" означает "пирожное".
Для того, чтобы комфортно и без опаски пользоваться интернетом и заходить на сайты, нужно понимать, зачем просят принять куки. Владельцам ресурсов, на которых вы бываете, нужны данные о вашем поведении на сайте, в первую очередь, для рекламы.
Видя действия всех посетителей сайта, люди, которые занимаются его продвижением, могут проанализировать эти данные и понять, как лучше развивать сайт, где есть "слабые места", что пользователей интересует, а что - нет, и если они быстро уходят с сайта, то почему. Вместе с этим специалисты понимают, какие страницы наиболее привлекательны для пользователей, с каких идет наибольшее количество продаж и как долго люди находятся на сайте.
Реклама тоже настраивается на основании этих данных - система "знает", какие запросы вводил человек и какие страницы посещал, и потом он видит рекламные баннеры на основании своих интересов. Дополнительно файлы cookie используются, чтобы хранить данные о всяких опросах - без них браузер не мог бы "запомнить" ответы пользователя.
Нужно ли соглашаться на куки и принимать их
Принимать файлы cookie или нет - зависит только от вас, но разобраться, что будет, если не принять куки, никогда не будет лишним. Когда вы их принимаете, сайт хранит информацию о том, какой язык вы выставили, какой город выбрали, какие данные вводили, чтобы войти в свой аккаунт, сохраняли ли что-то в избранное, добавляли ли какие-то товары в корзину и так далее. Если отказаться принимать файлы куки, при последующем посещении сайта вы будете новым пользователем, возможно даже не увидите эту плашку с предложением о принятии файлов.