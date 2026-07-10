Один американский дрон 'охотится' на самые ценные цели России, – CBS

Американский разведывательный беспилотник V-BAT помогает украинским военным находить ценные российские цели и обходить системы ПВО.

Украина все активнее использует американские разведывательные беспилотники V-BAT для поиска российских военных целей и нанесения ударов вглубь территории РФ. Эти дроны помогают выявлять системы противовоздушной обороны, военную технику и инфраструктуру, а также адаптируются к российским средствам радиоэлектронной борьбы благодаря постоянному обмену данными между украинскими военными и американскими разработчиками, пишет CBS.

Одним из показательных эпизодов стала операция в начале марта в Черном море. Американский разведывательный беспилотник V-BAT во время наблюдения обнаружил российских военных и технику на газодобывающей платформе вблизи южного побережья Украины. После получения координат украинские Военно-морские силы задействовали морские дроны, которые атаковали объект.

Во время боя российский вертолёт Ка-27 прибыл для эвакуации личного состава и оборудования, однако украинский ударный беспилотник врезался в него и уничтожил. По оценкам украинских военных, Россия потеряла технику стоимостью более 1,5 млн долларов, а сама платформа, которую оккупанты использовали для атак на украинские регионы, была уничтожена.

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Эта операция стала одним из первых примеров новой украинской стратегии, предусматривающей удары по дорогостоящим и стратегически важным целям. Президент Владимир Зеленский также объявил о 40-дневной "операции влияния", призванной усилить давление на Россию и заставить её прекратить войну.

Как пояснил оператор украинского флота беспилотников с позывным "Негативный", главное преимущество V-BAT заключается в большой дальности полета:

"Мы сосредотачиваемся на целях, которые являются дорогостоящими, стратегически ценными или такими, которые трудно заменить".

По его словам, беспилотник может вести наблюдение на большом расстоянии, собирать подробные изображения и передавать разведывательные данные, не приближаясь к району, где действуют российские системы ПВО.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что в июне Украина почти вдвое увеличила количество ударов по целям, расположенным более чем в 50 километрах от линии фронта. Особенно результативной остается кампания в акватории Черного моря.

В частности, украинские военные недавно атаковали девять нефтяных танкеров, которые, по их данным, входили в состав российского "теневого флота". Кроме того, в прошлом месяце оккупационные власти были вынуждены временно приостановить продажу газа гражданскому населению Крыма.

Федоров заявил, что украинские беспилотники должны постепенно изолировать оккупированный полуостров от материковой части России.

Взаимодействие с партнерами

Еще год назад такая стратегия казалась маловероятной. В марте 2025 года США прекратили передавать Украине часть разведывательной информации для нанесения ударов по территории России, после чего Киев начал более активно сотрудничать с европейскими партнерами.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявлял, что около двух третей разведывательных данных, которые получает Украина, поступают именно из Франции.

Основатель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут пояснил, что после сокращения американской поддержки Украина активнее привлекла европейские государства:

"Они могут быть несколько более ограниченными в технологическом плане, но принимают решения быстрее, чем американцы".

В то же время украинские производители также наращивают возможности собственных разведывательных дронов, оснащая их терминалами Starlink. Однако военные отмечают, что V-BAT пока не имеет аналогов по дальности полета, продолжительности работы и качеству связи.

По словам экспертов, беспилотник помогает не только находить цели, но и определять местоположение российских комплексов ПВО, в частности С-400. Кроме того, летательный аппарат использует программное обеспечение с искусственным интеллектом, которое автоматически прокладывает маршруты полета с учетом известных позиций российской противовоздушной обороны.

В компании Shield AI отмечают, что боевое применение в Украине стало важным источником информации для совершенствования системы. Несмотря на то, что, по данным Reuters, за последние 18 месяцев беспилотники V-BAT более 50 раз терпели аварии во время полетов в разных странах, именно украинский опыт позволяет быстро устранять недостатки.

"Например, если российские средства радиоэлектронной борьбы начинают работать на определенной частоте, наши операторы сообщают эту информацию. Когда эти частоты меняются, мы получаем новые отчеты и вносим коррективы", – рассказал украинский ветеран и полевой оператор Shield AI Алекс.

Украинские военные отмечают, что тесное сотрудничество с американскими компаниями помогает совершенствовать технологии в реальных боевых условиях, а полученные знания повышают эффективность как самих беспилотников, так и их применения на фронте.

Последние удары по РФ

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью Ростовскую область России массово атаковали дроны. Сообщается о попаданиях и масштабных пожарах как минимум на двух нефтебазах и в порту.

WSJ пишет, что украинские дроны недавно долетели до Сибири, что может стать "последней каплей" для Путина. Теперь огромная территория России, включая ядро нефтегазовой отрасли в Западной Сибири и сотни ключевых военных объектов, также потребует защиты от украинских авиаударов – а тем временем российская ПВО и так истощена атаками ВСУ.

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