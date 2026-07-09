Украина запускает стратегически важный проект 'Фрейя': Зеленский раскрыл подробности

Украина намерена создать собственную противоракетную систему в сотрудничестве с европейскими партнерами.

Украина в сотрудничестве с другими европейскими странами работает над созданием противобаллистической системы "Фрейя", которая призвана стать более дешевой и массовой альтернативой ЗРК Patriot. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.

"Это европейская модель. Наша первая встреча в этом направлении состоится во Франции. Это произойдет в ближайшее время. Наша задача состояла в том, чтобы собрать лидеров, собрать компании, собрать всех вместе и представить соответствующий проект производства совместного европейского противобаллистического комплекса под названием "Фрейя". Представить его странам, которые могут помочь Украине реализовать этот проект очень быстро", – сказал он.

Зеленский отметил, что в теории Украина могла бы создать "Фрейю" и самостоятельно, но это потребовало бы гораздо больше времени – годы.

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"А сейчас мы можем сделать это очень быстро благодаря такой антибаллистической коалиции. И в ближайшие дни мы встретимся и представим лидерам план. Если лидеры, их производственные возможности, их компании поддержат "Фрейю", "Фрейя" начнет функционировать в ближайшее время. Это, если честно, цель номер один – это противоракетная оборона. Мы тогда закроем небо Украины своими силами", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что в целом баллистические ракеты в настоящее время представляют большую угрозу для всего мира, поскольку существует очень мало зенитных комплексов, способных перехватывать ракеты такого типа. В частности, Зеленский упомянул американский "Патриот" и итало-французский комплекс SAMP/T NG – обе системы являются дорогостоящими и дефицитными.

"И поэтому мы работаем в разных направлениях. Не только "Патриот", не только SAMP/T. Мы начали разрабатывать свой европейский проект. Но для системы нужны не только ракета и пусковая установка, нужны радары, системы управления, много разных элементов. Чтобы очень быстро создать нашу антибаллистическую систему, нам нужны европейские партнеры, у которых есть производство тех компонентов, которых у Украины для своей антибаллистической системы пока нет", – пояснил он.

Украинская ПВО: последние новости

Как писал УНИАН, накануне президент США Дональд Трамп заявил о готовности предоставить Украине право (лицензию) на производство ракет для систем Patriot. Хотя он признал технологию сложной, а производитель систем еще не был проинформирован об этом решении, он выразил уверенность, что украинцы справятся.

The New York Times со ссылкой на экспертов писала, что это разрешение стало важным политическим сигналом для Украины, однако обозреватели и специалисты предупреждают: запуск собственного производства ракет-перехватчиков займет несколько лет из-за технологической сложности, необходимости передачи критически важных технологий, создания производственной базы и других организационных вызовов.

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