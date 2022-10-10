Местным жителям рекомендовали не выходить из дома и держаться подальше от окон. Отмечается, что терраса кратера частично обрушилась.

На итальянском острове Стромболи проснулся вулкан. Он изверг масштабный поток лавы в море, а густой дым покрыл всю территорию вокруг вулкана.

Об этом сообщает газета Соггіеге della Sera.

Мэр Липари Риккардо Гулло рекомендовал местным жителям не выходить из дома и держаться подальше от окон. Отмечается, что терраса кратера частично обрушилась. Из-за этого возникло землетрясение, которое длилось 3 минуты.

Поток раскаленной лавы в море вызвал подъем воды на два сантиметра.

"Пока ситуация контролируемая, поскольку лава своим естественным путем дошла до моря. Опасность представляет повышение уровня газа, который, питая магму, может создать взрывы, своего рода вулканические бомбы. Делать прогнозы в этих случаях невозможно, будем надеяться, что ситуация не ухудшится", – заявила журналистам местная жительница.

Извержение вулканов

В прошлом году вулкан Стромболи также активизировался в октябре. Сначала произошел взрыв, а затем один из кратеров выпустил поток лавы.

В этом году на Сицилии в Италии произошло сильное извержение вулкана Этна. Из-за извержения цветовой код для авиации был повышен до красного.

В то же время ученые из Новой Зеландии установили, что местный супервулкан кальдерного типа Таупо вновь проявляет активность. Его извержение в 232 году нашей эры привело к катастрофическим последствиям для Земли. Таупо считается одним из самых опасных супервулканов в мире.

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