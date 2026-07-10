У Путина есть несколько месяцев, он спешит использовать последний шанс, – Newsweek

Уже в следующем году Россия, вероятно, не сможет вести войну даже с той низкой эффективностью, которая наблюдается сейчас.

Президент России Владимир Путин оказался под все более сильным давлением из-за войны против Украины и пытается максимально использовать время, оставшееся до изменения стратегического баланса в пользу Киева. Об этом пишет Newsweek, анализируя военную, экономическую и дипломатическую ситуацию вокруг российского вторжения.

Как пишет издание, Россия сталкивается сразу с несколькими серьезными проблемами. Линия фронта практически не меняется, несмотря на огромные человеческие потери российской армии. Оккупированный Крым всё больше страдает от украинских ударов, экономика РФ испытывает последствия высокой инфляции, дорогих кредитов и топливного кризиса, а украинские дальнобойные атаки всё чаще наносят удары по стратегическим объектам на территории России.

Дополнительным вызовом для Кремля стало решение США разрешить производство систем Patriot для Украины по лицензии. Хотя реализация этого проекта потребует времени, эксперты считают, что он меняет долгосрочную перспективу войны. "Лицензионное производство не изменит небо над Киевом сегодня вечером. Но оно изменит его в следующем году", – отмечает издание.

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В публикации отмечается, что именно поэтому Россия может попытаться максимально усилить давление в ближайшие месяцы. Речь идет о масштабных ракетных и дронных ударах, продолжение наступательных действий небольшими штурмовыми группами в Донецкой области, а также дипломатическое давление с целью склонить Украину к переговорам на российских условиях ещё до того, как украинская противовоздушная оборона и ударные возможности существенно укрепятся.

Особое внимание автор уделяет массированным воздушным атакам России. По его мнению, Кремль использует их не только для разрушений, но и как инструмент политического давления на Украину и её союзников.

Как рассказывает автор, параллельно Украина всё более успешно проводит кампанию дальнобойных ударов по российской территории. По оценкам западных аналитических центров, эти атаки уже создают серьёзные проблемы для российской логистики, топливной инфраструктуры и обеспечения оккупационных войск.

Не менее важным направлением Кремль считает информационную и дипломатическую борьбу. Издание обращает внимание на то, что Москва регулярно объявляет о якобы захвате украинских городов, даже когда этому нет подтверждений. По мнению аналитиков, такие заявления призваны создать впечатление неизбежности российской победы и усилить переговорные позиции Кремля.

Подводя итог, Newsweek отмечает, что Кремль фактически борется со временем. По мнению автора, главная ставка Путина заключается уже не в быстрой военной победе, а в том, чтобы убедить Украину и её партнёров согласиться на выгодные для России условия ещё до того, как новые возможности украинской обороны изменят ситуацию на поле боя.

"Ставка Путина заключается не в том, что Россия может решительно выиграть эту войну… Она заключается в том, что Украину и её партнёров можно убедить поверить, что они уже её проиграли", – отмечает издание.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, Украина изменила военную стратегию, сосредоточившись на системном ослаблении военного и экономического потенциала России вместо масштабных наступлений. В этом году количество ударов по нефтеперерабатывающим заводам и топливным хранилищам значительно возросло, что уже привело к дефициту топлива в РФ.

Также мы сообщали, что в разгар туристического сезона Крым превратился в зону боевых действий из-за украинских ударов дронами по транспортной, энергетической и военной инфраструктуре. Это привело к фактическому упадку туристической отрасли. В то же время удары по мостам и логистическим объектам затрудняют снабжение российских войск на оккупированном юге.

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