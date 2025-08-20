Синоптики поделились прогнозом погоды на четверг, 21 августа.

В Украине ожидается погода с переменной облачностью в четверг, 21 августа. Осадков в большинстве областей не будет. Но кратковременный дождь (гроза) все же пройдет в западных и Житомирской областях.

"Ветер преимущественно западный, 5–10 м/с.Температура ночью 13–18°; днём 25–30°, на юге страны до 33°, в западных областях 20–25°", - заявляет Укргидрометцентр в Facebook.

Прогноз погоды в Киеве

В Киеве в этот день ожидается погода без осадков. Переменная облачность. Ветер западного направления, 5-10 метров в секунду.

"Температура по области ночью 13–18°; днём 25–30°;в Киеве ночью 16–18°; днём 27–29°", - пишет Укргидрометцентр.

Ранее УНИАН сообщал про точную дату, когда Украину накроют дожди. Атмосферный дождевой фронт начинает движение с западной части нашей страны. Но, по информации синоптика Натальи Диденко, южных регионов это не коснется.

Кроме того, мы рассказывали, какой будет погода на День Независимости в Киеве. До пятницы температура будет повышаться, но потом начнется постепенное снижение.

