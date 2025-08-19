Накануне, 23 августа, будет проходить атмосферный фронт с дождями и грозами.

24 августа, на День независимости Украины, в Киеве будет прохладная погода без осадков. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала Наталья Голеня, начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра.

Она отметила, что до пятницы, 22 августа, в столице ожидается постепенное повышение температуры.

"С 22-го, опять же, +28°...+30° может быть. 23-го у нас проходит атмосферный фронт: холодный, с дождями и с грозами, могут быть шквалы. На 24 августа снова, 25-26 августа - прохладная, без осадков погода с температурным фоном +20°...+25°", - отметила она.

Видео дня

День Государственного флага и День Независимости Украины - какая погода будет в Украине на праздники

Как сообщал Погода УНИАН, синоптик Наталья Диденко отмечает, что погода в Украине на этой неделе будет меняться. В частности, 23 августа, на День флага, появятся грозовые дожди и начнется снижение температуры воздуха. Только на востоке Украины в этот день еще будет жарко.

В то же время 24 августа, на День независимости, погода в стране выровняется, сильной жары не будет нигде, будет много солнца и комфортная температура.

В ближайшие же дни в Украине ожидается сухая и солнечная погода. постепенно температура будет повышаться, в середине недели подекди уже будет жарко.

