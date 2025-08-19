В середине недели также станет больше жары, прогнозирует Диденко.

В среду, 20 августа, в Украине еще будет царить сухая солнечная погода, а уже на следующий день пойдут дожди. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, температура воздуха 20 августа существенно не изменится: в большинстве областей ожидается +23...+28 градусов, на юге и юго-востоке - +25...+30 градусов.

"В Киеве в среду - то же самое, сухо и +24 градуса", - отметила Диденко.

Однако уже 21 августа, утверждает синоптик, дожди пойдут в западной части Украины, а в течение 22-23 августа атмосферный дождевой фронт пройдет практически по всей территории, кроме южной части. Также, по данным Диденко, вероятны грозы. Кроме того, в середине недели станет больше жары.

"А вот на День Независимости атмосфера над нами выровняется, найдет нужную гармонию и подарит прекрасную погоду. 24 августа в Украине повсеместно будет солнечно, днем +19...+24, на юге и востоке +24...+29, разве что свеженько на западе: +16...+20 градусов тепла", - рассказала синоптик.

Как сообщал ранее УНИАН, День Независимости в Киеве будет с прохладной погодой без осадков, рассказала начальница отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня. Она отметила, что до пятницы, 22 августа, в столице ожидается постепенное повышение температуры, а с 23-го в пройдет атмосферный фронт с дождями и с грозами. Однако 24, 25 и 26 августа погода будет без осадков с температурным фоном +20°...+25°.

Также Голеня раскрыла, какая погода ожидает украинцев в конце лета. По ее словам, если 25-27 августа еще должна удержаться прохладная погода с небольшими дождями, то на конец месяца температура может повыситься до +30 градусов. А на конец августа или на начало сентября снова возможен процесс с фронтами с северо-запада.

