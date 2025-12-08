Сильных морозов пока нигде нет.

В понедельник, 8 декабря, погодная ситуация в Украине не претерпит существенных изменений, но местами пройдут дожди. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, синоптики обещают на сегодня облачную погоду, без существенных осадков. Лишь на юге и в центре местами возможны небольшие дожди.

Западная часть страны ночью и утром местами укроется туманом.

Вместе с тем сохраняется достаточно ощутимый ветер - восточного и юго-восточного направления со скоростью 7-12 м/с. В юго-восточной части страны возможны порывы до 15-20 м/с.

Температурная ситуация в целом остается стабильной. Ночью от +2 до -3 градусов, а днем от 0 до +5 градусов. Традиционно на юге, а также в Закарпатье будет заметно теплее: +1...+6 градусов ночью и +4...+9 градусов днем.

Погода в Киеве и области

Что касается столичного региона, то погода в целом будет укладываться в общую картину: в течение суток облачно, существенных осадков не прогнозируют, ветер 5-10 м/с восточного и юго-восточного направлений.

Температура воздуха по области составит от +2 до -3 градусов ночью и от 0 до +5 градусов днем.

В пределах города Киева ночью будет около нуля градусов, днем потеплеет до +2...+4 градусов.

Новости погоды и климата

Как писал УНИАН, синоптики прогнозируют аномально теплую погоду на большую часть следующей недели. Местами с дождями и туманом. Но в конце недели волна похолодания придет в некоторые области.

Также мы рассказывали, что в этом году в центральной Европе зима может быть необычно холодной. В Германии и соседних странах прогнозируют "зиму века".

