В конце недели в некоторые области придет ощутимое похолодание.

На следующей неделе в Украине ожидается аномально теплая и переменчивая погода, местами с дождями и туманом. А в конце недели в некоторые области придет ощутимое похолодание. Таким прогнозом поделился синоптик Игорь Кибальчич.

Так, в понедельник, 8 декабря, на большей части территории Украины ожидается устойчивая погода, без осадков. Только в Крыму, днем также в Приазовье и Днепропетровской области пройдет небольшой дождь, а также ночью и в первой половине дня на Правобережье ожидается туман. Температура воздуха ночью составит -2...+3 °С, днем 0...+5 °С, в Крыму +6...+10 °С.

Во вторник, 9 декабря, небольшие осадки в виде дождя, мороси и мокрого снега охватят Харьковскую, Полтавскую и Днепропетровскую области, днем также дожди ожидаются в северо-западной части Украины. Кое-где возможен туман. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -2...+4 °С, днем 0...+5 °С, в южных и западных областях местами +6...+10 °С.

Видео дня

В среду, 10 декабря, атмосферные фронты обусловят в северных, западных и восточных областях дождь, местами с мокрым снегом. В южных и западных регионах местами туман. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -1...+4 °С, днем +2...+7 °С, в южных и западных областях местами столбики термометров поднимутся до почти весенних +8...+11 °С.

В четверг, 11 декабря, в северных, центральных и восточных регионах ожидается небольшой дождь и морось. В большинстве областей будет наблюдаться туман. При этом будет достаточно тепло - температура воздуха ночью составит +1...+6 °С, днем +4...+9 °С, в южных и западных областях +8...+11 °С.

В пятницу, 12 декабря, дожди охватят центральные, южные и восточные регионы, днем - и северную часть страны. Также прогнозируются порывы ветра 15 - 20 м/с. Температура воздуха ночью составит 0...+6 °С, днем +2...+7 °С, на юге Одесской области до +10 °С.

В субботу, 13 декабря, ночью небольшой дождь и мокрый снег ожидается только на Левобережье Украины. Местами ожидаются порывы ветра 15 - 20 м/с. Температура воздуха снизится - в ночное время -2...+3 °С, днем -1...+4 °С, на юге и на Закарпатье +5...+7 °С.

В воскресенье, 14 декабря, на всей территории Украины будет господствовать антициклон, что обусловит малооблачную погоду, без осадков. Продолжит холодать - температура воздуха ночью составит -2...-7 °С, днем -2...+3 °С, на Закарпатье +5...+7 °С.

Погода зимой

Ранее в Гидрометцентре отметили, что средняя температура зимних месяцев в Украине ожидается выше нормы на 1,5 - 2 градуса.

В то же время не исключены периоды холодной, морозной погоды продолжительностью от 3 до 7 дней. В холодном периоде погодные условия могут претерпевать резкие изменения: непродолжительные, но достаточно существенные похолодания, осадки различной интенсивности и продолжительности, будут наблюдаться опасные и стихийные метеорологические явления.

В то же время декабрь, по прогнозам, мало будет напоминать зиму. Температура редко будет падать ниже нуля, а дождей ожидается больше, чем снега.

Вас также могут заинтересовать новости: