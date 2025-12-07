'Зима века' приближается: синоптики сделали тревожные прогнозы

Европе стоит быть готовой к возможным арктическим ударам уже после праздников.

Метеорологи предупреждают: из-за ослабленного полярного вихря Германию и соседние страны может накрыть чрезвычайно холодная зима. Хотя эксперты не имеют единого мнения, многие указывают на высокую вероятность арктических похолоданий - особенно после рождественских праздников, пишет Euronews.

По оценкам синоптиков, полярный вихрь этой зимой выглядит значительно слабее, чем обычно. Именно такая комбинация в 1978-1979 годах привела к "зиме века": мощным метелям, затяжным морозам и транспортному коллапсу.

Повторится ли история?

Рождество будет мягким, но дальше - возможен резкий холод. Текущие модели погоды для периода вокруг Рождества показывают скорее мягкую погоду с отдельными холодными эпизодами. Европейский метеоцентр прогнозирует похолодание после праздников.

Американское NOAA зато ожидает выше нормы температур в среднем за месяц - но этот показатель существенно "подтягивают" ближайшие две недели, поэтому дальнейшее похолодание все еще возможно.

Большинство моделей указывают на изменчивый и достаточно мягкий январь. Однако модели EFFIS показывают тенденцию к более низким температурам и меньшему количеству осадков.

Такой сценарий означает стабильное высокое давление над Центральной Европой: днем - спокойная погода, однако ночью - сильные морозы и туман, вызывающие долговременный лед на дорогах.

Дополнительный риск - возможные возмущения полярного вихря в середине зимы, которые могут внезапно направить арктический воздух в Европу.

Фактор Ла-Нинья: более холодная и влажная Европа

Климатологи NOAA подтверждают, что нынешний год проходит под влиянием Ла-Нинья, которая продлится как минимум до начала 2026-го. Этот феномен обычно приносит в Западную Европу более низкие температуры и повышенную влажность.

Для Альп это означает большую вероятность интенсивных снегопадов - хорошую новость для горнолыжников.

Какой будет зима в Украине

Как сообщал УНИАН, по оценкам Укргидрометцентра, средняя температура зимних месяцев в Украине ожидается выше нормы на 1,5 - 2 °С.

Отмечается, что большинство дней холодного периода будут иметь аномалию средней суточной температуры воздуха.

Также в Укргидрометцентре проинформировали, что в холодном периоде погодные условия могут претерпевать резкие изменения: непродолжительные, но достаточно существенные похолодания, выпадение осадков различной интенсивности и продолжительности, будут наблюдаться опасные и стихийные метеорологические явления.

