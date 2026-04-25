Резкое похолодание с дождями и ветром испортит погоду во Львове уже завтра (график)

Погода во Львове на выходных прогнозируется очень контрастной. Об этом предупреждает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

По данным синоптиков, 25 апреля будет тепло и без существенных осадков. Ветер умеренный, только днем местами порывы 15-20 м/с.

Но уже в воскресенье, 26 апреля, погода резко изменится.

"Атмосферные фронты от циклона над Прибалтикой принесут дожди, местами с мокрым снегом. Ветер северо-западный, будет усиливаться до порывов 17-22 м/с", – предупреждают синоптики.

Ночью в воскресенье температура еще будет оставаться плюсовой, а днем, по сравнению с субботой, будет уже существенно ниже: упадет с +16° до +9°.

Резкое похолодание с дождями и ветром испортит погоду во Львове уже завтра (график)

Погода во Львове - прогноз на 25 апреля

Сегодня, 25 апреля, погоду на Львовщине будет определять южная часть циклона с центром над Балтикой.

По Львовской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер будет западный, 9 – 14 м/с, днем местами порывы достигать 15 – 20 м/с. Температура по области повысится до весенних +15°...+20°. Во Львове также станет теплее - до +16°...+18°.

Отметим, что сегодня потеплеет по всей Украине, только на северо-востоке будет прохладнее. Как ожидается, это потепление будет кратковременным. Уже в воскресенье температура во многих областях снова упадет до +7°...+10°.

Вас также могут заинтересовать новости: