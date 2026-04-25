Резкое похолодание с дождями и ветром испортит погоду во Львове уже завтра (график)

Температура в городе снизится до +9 градусов по сравнению с сегодняшними +16.

Погода во Львове на выходных прогнозируется очень контрастной. Об этом предупреждает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

По данным синоптиков, 25 апреля будет тепло и без существенных осадков. Ветер умеренный, только днем местами порывы 15-20 м/с.

Но уже в воскресенье, 26 апреля, погода резко изменится.

"Атмосферные фронты от циклона над Прибалтикой принесут дожди, местами с мокрым снегом. Ветер северо-западный, будет усиливаться до порывов 17-22 м/с", – предупреждают синоптики.

Ночью в воскресенье температура еще будет оставаться плюсовой, а днем, по сравнению с субботой, будет уже существенно ниже: упадет с +16° до +9°.

Погода во Львове - прогноз на 25 апреля

Сегодня, 25 апреля, погоду на Львовщине будет определять южная часть циклона с центром над Балтикой.

По Львовской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер будет западный, 9 – 14 м/с, днем местами порывы достигать 15 – 20 м/с. Температура по области повысится до весенних +15°...+20°. Во Львове также станет теплее - до +16°...+18°.

Отметим, что сегодня потеплеет по всей Украине, только на северо-востоке будет прохладнее. Как ожидается, это потепление будет кратковременным. Уже в воскресенье температура во многих областях снова упадет до +7°...+10°.

