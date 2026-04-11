Львов готовится к потеплению - синоптики назвали дату (график)

Температура повысится как днём, так и ночью, заморозков уже не будет.

Во Львов возвращается весеннее тепло. Уже скоро температура в городе повысится, а осадки прекратятся. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

По словам синоптиков, выходные и праздничные дни пройдут во Львове под влиянием поля пониженного атмосферного давления. Ожидается погода преимущественно без существенных осадков, однако сегодня, 11 апреля, в северо-восточной части территории пройдут небольшие осадки.

Ветер сменит направление на восточное, слабый до умеренного.

В ночные часы сохранятся заморозки до -5°, а днем температура будет постепенно расти от +6°...+11° до +10°...+15°. Ощутимое тепло наступит с 14 апреля.

Погода во Львове 11 апреля

Сегодня погоду на Львовщине будет определять область пониженного атмосферного давления.

По Львовской области будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами пройдет небольшой дождь и мокрый снег. Ночью и утром слабый туман. Ветер будет 5 – 10 м/с. Температура днем максимально повысится до +6°...+11°.

Во Львове сегодня также будет облачно с прояснениями. Без осадков, только ночью и утром ожидается слабый туман. Ветер будет 5 – 10 м/с. Днем термометры покажут сдержанные +7°...+9°.

Атмосферное давление будет слабо расти, а относительная влажность воздуха несколько уменьшится.

