Львов готовится к потеплению - синоптики назвали дату (график)

Во Львов возвращается весеннее тепло. Уже скоро температура в городе повысится, а осадки прекратятся. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
По словам синоптиков, выходные и праздничные дни пройдут во Львове под влиянием поля пониженного атмосферного давления. Ожидается погода преимущественно без существенных осадков, однако сегодня, 11 апреля, в северо-восточной части территории пройдут небольшие осадки.
Ветер сменит направление на восточное, слабый до умеренного.
В ночные часы сохранятся заморозки до -5°, а днем температура будет постепенно расти от +6°...+11° до +10°...+15°. Ощутимое тепло наступит с 14 апреля.
Погода во Львове 11 апреля
Сегодня погоду на Львовщине будет определять область пониженного атмосферного давления.
По Львовской области будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами пройдет небольшой дождь и мокрый снег. Ночью и утром слабый туман. Ветер будет 5 – 10 м/с. Температура днем максимально повысится до +6°...+11°.
Во Львове сегодня также будет облачно с прояснениями. Без осадков, только ночью и утром ожидается слабый туман. Ветер будет 5 – 10 м/с. Днем термометры покажут сдержанные +7°...+9°.
Атмосферное давление будет слабо расти, а относительная влажность воздуха несколько уменьшится.