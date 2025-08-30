В ряде обалстей ожидаются дожди с грозой, местами возможен град и шквалы.

До конца лета в Украине будет преобладать сухая, солнечная и жаркая погода. Однако в конце лета, 31 августа, в нескольких областях погода испортится. Синоптик Игорь Кибальчич на "Метеопрог" прогнозирует дожди с грозами, град и шквалы.

Погода 30 августа

В субботу на западе Украины ожидается теплая и малооблачная погода без осадков. Ветер 5 - 10 м/с, днем воздух прогреется до +28...+33 °С.

На севере также будет сухо, а температура днем будет колебаться в пределах +28...+33 °С.

В центральных областях прогнозируется малооблачная и жаркая погода, без осадков. Ветер 7 - 12 м/с. Температура ожидается в диапазоне +29...+34 °С.

На юге Украины в субботу будет преобладать солнечная и жаркая погода без осадков. Воздух прогреется до жарких +30...+35 °С.

На востоке Украины будет переменная облачность. Ночью без осадков, а днем местами возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер 7 - 12 м/с, в Приазовье и на Донбассе днем местами будет усиливаться до 15 - 20 м/с. Температура будет высокой, днем +30...+35 °С.

Погода 31 августа

На западе Украины ночью без существенных осадков, а днем в Карпатах, Прикарпатье и Закарпатье пройдут умеренные дожди с грозой, местами возможен град и шквалы 15 - 20 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17 °С, днем +27...+32 °С, а в Карпатах и на Закарпатье похолодает до +22...+27 °С.

На севере Украины в конце лета сохранится солнечная и сухая погода, без осадков. Ветер 5 - 10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+18 °С, днем +28...+33 °С.

В центральных регионах Украины ожидается малооблачная и жаркая погода. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне +15...+20 °С, днем жара усилится до +31...+36 °С.

На юге Украины 31 августа будет сухо и солнечно. Ветер 5 - 10 м/с. Температура воздуха ночью окажется в пределах +16...+21 °С, а днем разогреет до +30...+35 °С.

На востоке осадков не предвидится. Ветер будет 7 - 12 м/с. Температура ночью +15...+20 °С, днем жара +31...+36 °С.

Когда в Украине похолодает - прогноз

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что летняя погода в Украине продлится и на следующей неделе. Однако с 1 сентября температура несколько снизится на западе, а уже после 6 числа ожидается ощутимое ослабление жары по всей стране - "некий крен в сторону осени".

