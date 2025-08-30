Буквально в нескольких областях температура не дотянет до +30°.

В субботу, 30 августа, практически по всей Украине будет +30° и выше. Только на западе страны местами столбики термометров не дотянут до "тридцаток". Ожидается ясная и безоблачная погода с обилием солнца и без осадков. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет сухо и солнечно. Только во Львовской области небольшая облачность может защитить от солнца. Столбики термометров покажут +28°...+31°.

Жителей северных областей ждет сухой и солнечный день. Температура тут повысится до +30°...+31°.

Жаркая погода сегодня будет на востоке Украины. Тут воздух прогреется до +31°...+34°.

В центральной части Украины 30 августа тоже будет летняя жара. Термометры поднимутся до +29°...+34°. Без осадков.

Солнечно, сухо и жарко сегодня будет и на юге страны. Тут воздух разогреет до +32°...+34°, только на побережье будет свежее - коло +27°.

30 август - какой сегодня праздник, приметы погоды

30 августа - день Мирона. Если на Мирона утром туман и роса - погода будет стоять хорошая. Золотистый цвет зари и фиолетовая окраска горизонта - к хорошей погоде. Ранний иней в конце августа - к богатому урожаю в следующем году.

