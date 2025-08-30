Уже на следующей неделе в Украине ожидается существенное похолодание.

На выходных, 30 и 31 сентября, по всей Украине будет держаться жаркая летняя погода, а уже на следующей неделе ситуация будет меняться. Об этом на своей странице в Facebook рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, 1 сентября жара несколько ослабнет на западе и севере. Температура здесь снизится до +24...+28 градусов. На остальной территории Украины еще будет жарко - до +33 градусов.

Дожди в первый день осени вероятны во второй половине дня на востоке, юге и в центральной части Украины. На западе и севере день пройдет без осадков.

А уже в конце следующей недели температура упадет по всей стране.

"Ощутимое ослабление жары, некий крен в сторону осени, ориентировочно состоится после 6-го сентября", - сообщила эксперт по погоде.

В ближайшие дни жителей Киева и области ждет по-настоящему жаркая летняя погода.

Синоптики отмечают, что осадков почти не прогнозируется. Только 1 сентября днем местами возможны непродолжительные дожди с грозами.

По области ожидаются ночные температуры в пределах +13°...+18°, а днем воздух будет прогреваться до +25°...+31°.

В столице температурный режим будет более равномерным: ночью ожидается +15°...+17°, а днем +27°...+29°.

Итак, синоптики заключают, что несмотря на календарное начало осени, первые дни сентября сохранят ощущение настоящего лета.

